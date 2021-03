Soria dice que el desafío es acabar con el "lawfare" y "desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Macri"

El diputado nacional Martín Soria expresó este martes, su voluntad de "terminar con el 'lawfare'" y "desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri". Así lo expresó en sus primeras declaraciones periodísticas tras haber sido designado por el presidente Alberto Fernández como ministro de Justicia.

Además, anticipó que lo primero que hará cuando asuma el cargo será "pedir una audiencia oficial con la Corte Suprema" de Justicia para retomar el diálogo con el máximo tribunal sobre distintos temas de la agenda pública.

"Hay que buscar el diálogo. ¿Cómo puede ser que no sepamos lo que opinan los ministros de la Corte sobre estos ingresos (de jueces) a la Casa Rosada (durante el Gobierno anterior)? ¿O que no sepamos qué opinan sobre las cuestiones de género? ¿Por qué no quieren tomar las capacitaciones de la Ley Micaela y por qué hoy tenemos dos clases de jueces, los que pagan el Impuesto a las Ganancias y los que no?", se preguntó Soria.

En declaraciones a Radio 10 y C5N, el legislador expresó: "Conmigo no van a contar para recibir a escondidas a jueces y fiscales. Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todo lo que aprendimos en la facultad por la ventana".

La designación de Soria fue comunicada el lunes por el Presidente, quien explicó que el designado ministro "tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado y que le acepten la renuncia", antes de continuar con el proceso para su asunción. Eso ocurrirá entre el 22 y 25 de marzo, según las fuentes legislativas.

Soria es un dirigente del peronismo rionegrino, fue dos veces intendente de General Roca y en el último tiempo profundizó sus denuncias contra el funcionamiento del Poder Judicial.

"Una de las aspiraciones es terminar con el 'lawfare', con las operaciones judiciales", adelantó Soria, quien recordó que se trata de un objetivo señalado por el Presidente "desde que asumió" como jefe de Estado.

Soria reiteró que el mandatario insistió en el concepto del 'lawfare' "al abrir el período de sesiones ordinarias" del Congreso, el 1 de marzo pasado, e hizo propias las palabras en las que Fernández resaltó que "hay jueces que no pagan Ganancias o se jubilan cuando quieren y hacen lobby entre ellos para mantenerse en los cargos".

Con el objetivo de analizar los lineamientos que propone el Presidente para el área de Justicia, Soria fue recibido durante el mediodía por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Cafiero y Soria se reunieron en el despacho del jefe de Gabinete en Casa Rosada, con el objetivo de impulsar la "transparencia" del Poder Judicial y la búsqueda de una "mayor eficiencia y celeridad" en la resolución de los casos, informó la agencia Telam.

En la entrevista con Radio 10, el designado ministro de Justicia se refirió a la denominada mesa judicial, que funcionó durante el gobierno de Cambiemos y sostuvo: "Conmigo no van a contar para recibir a escondidas jueces y fiscales. Es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron en el gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial", completó Soria.

Aclaró, sin embargo, que "no todos los jueces y fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho de Macri" y lamentó que "algunos se pasaron y se olvidaron del servicio elemental del servicio de justicia que tienen que cumplir".

En la misma línea, Soria afirmó que "los que se sentaban con Macri dicen ahora que el Gobierno los va a perseguir" y apuntó: "Nosotros no vamos a usar las mismas herramientas ni artilugios que usó el macrismo".

"La impunidad es el caballito de batalla de ellos (la oposición) pero acá no existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces", dijo Soria, y en particular, sobre las causas que pesan sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señaló que, "conociéndola, es lo que menos quiere, ya que como querría cualquier ciudadano, quiere que sea la propia Justicia la que determine que no hizo nada".

En tanto, consultado sobre si deberían tenerle miedo quienes participaron del lawfare, respondió: "Si hay algo que no corresponde, hay que mostrarlo, y si me tienen miedo por eso, será cuestión de ellos. Yo voy a hacer lo que corresponde y lo que marca la ley".

