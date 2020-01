Sebastián Ginóbili: "Hoy Quimsa nos desnudó, mostró su superioridad desde el primer minuto"

"Tenemos que ser mucho más humildes a la hora de jugar; no porque nos equivocamos, sino porque vamos al choque, confiamos más en uno que en el de al lado. Creo que tenemos que empezar a generar más con el compañero, poner mejores cortinas, buscar mejores opciones de lanzamiento", reflexiona Sebastián Ginóbili luego de la derrota de Instituto ante Quimsa por 88 a 74 en las semifinales del Final 4 del Torneo Súper20 de la Liga Nacional.

"La Gloria" no jugó bien y fue ampliamente superado por su rival, que diluyó la expectativa albirroja por conseguir uno de los objetivos más importantes que se había propuesto en el año. La agobiante defensa de los santiagueños dejó sin respuestas a un equipo cordobés adormecido, desordenado y sin muchas variantes ofensivas para competir contra uno de los mejores equipos de la actualidad.

ENREDACCION estuvo en el lugar de los hechos y luego del partido, dialogamos con el entrenador albirrojo, el cual dejó en claro que jugando así, las chances de competir contra rivales de jerarquía van a ser pocas.

Una derrota dura por como se dio el partido, ¿a qué se debió la diferencia?

La verdad que jugaron mejor que nosotros. Nosotros tuvimos muchos errores ofensivos, malos lanzamientos; por ahí virtud de la defensa de ellos, pero nosotros tenemos que apuntar a jugar mejor al básquet. Ellos nos ganaron, sobre todo, con la diferencia que nos sacaron en el primer tiempo, y en el segundo aparecieron las individualidades de ellos, como el caso de (Brandon) Robinson. No me gusto la parte ofensiva, forzamos situaciones y lo pagamos.

El equipo tuvo una reacción en el tercer cuarto dónde pudo meterse de nuevo en el partido, pero la desaprovechó…

Fue más por espíritu, por energía, que por juego. Este es un deporte lógico. En el básquet tienen que generarse cosas, romper, tocar, tomar mejores lanzamientos, aberturas. Eso no pasó hoy, forzamos mucho y cuando pasa eso contra un buen equipo te lo hace notar. Hoy Quimsa nos hizo ver que con ese estilo de juego no íbamos a poder y fue lo que hicimos durante los cuarenta minutos.

Pensando que todavía queda el partido por el tercer puesto, y en vísperas de la semifinal contra Flamengo, ¿Cómo pensas solucionar estas cosas?

Creo que es un clic. Lo hemos tenido, no es que no ha aparecido nunca el juego. El problema es que tenemos que ser mucho más humildes a la hora de jugar; no porque nos equivocamos, sino porque vamos al choque, confiamos más en uno que en el de al lado. Creo que tenemos que empezar a generar más con el compañero, poner mejores cortinas, buscar mejores opciones de lanzamiento. Creo que tenemos equipo para hacerlo, lo tenemos que entender… sobre todo en momentos de definición, porque cuando enfrentas a los mejores equipos de la competencia no alcanza con lo que podes hacer en otros partidos. Y bueno, esto es un baño de realidad, hay que seguir trabajando y hacer las cosas que hay que hacer para que el equipo juegue mejor.

Hay jugadores que están rindiendo menos de lo habitual como el caso Raasean Davis, Gastón Whelan, o Santiago Scala, ¿Qué opinión tenes al respecto?

Pienso que no es un tema individual, es un tema de equipo, de grupo. Cuando el equipo tiene movilidad y juega, todos pueden hacer su trabajo; si vamos a tratar a lo individual y depender de lo que pueda hacer Davis o Romano, el juego del equipo se torna muy chato. Eso es lo que pasó hoy. Equipos con mucha fortaleza física y mucha calidad, te hacen ver las debilidades que tenes. Hoy nos desnudó Quimsa, la verdad que mostró su superioridad desde el primer minuto.

¿Crees que es un buen momento para hacer algunos cambios en el sistema de juego?

No sé que significa cambiar el sistema. El problema es que cuando llega el partido hay cosas que te lo impiden hacer, y es eso lo que tenemos que insistir: ponernos más duros, yo como entrenador, y que se respete más la forma de jugar. Es un problema que tiene el equipo y lo tengo que solucionar.

