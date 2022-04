Schiaretti asumió como presidente de la Región Centro y Perotti se sumó al reclamo contra los subsidios al AMBA

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti asumió la presidencia Protémpore de la Región Centro, en un acto llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe. De la actividad participaron los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet (PJ), y de Santa Fe, Omar Perotti (PJ). Justamente, el santafesino sorprendió sumándose a los reclamos del mandatario cordobés contra los subsidios a la región del AMBA.

“Ese fondo que vamos a tomar a tasas muy ventajosas internacionalmente para llevar agua a nuestras provincias, lo vamos a pagar nosotros (acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba). Estas cosas hay que poner sobre la mesa. No es sólo cómo se distribuyen el boleto de transporte en Paraná, en Santa Fe, en Rosario o Córdoba comparado con la Capital Federal, sino también cuál es el costo de los servicios, de la energía, del gas y del agua. Son cosas que no podemos no poner sobre la mesa y eso no es ir en contra de tal gobierno nacional, es una discusión a tenerla presente y unir en nuestras expresiones políticas en las discusiones presupuestarias, más allá de la pertenencia política que cada uno tiene o a la que adhiere”, dijo Perotti.

El encuentro, denominado “XV Reunión Institucional de Fortalecimiento Regional y Desarrollo Federal, Arraigo para un Futuro Inclusivo”, sirvió a su vez para que las tres provincias firmarán convenios de colaboración con el objetivo de consolidar el proceso de integración.

Schiaretti afirmó que “las provincias que conforman la Región Centro tienen un profundo sentido federal desde el nacimiento de la historia de la patria. Jamás vamos a abandonar el planteo del federalismo porque nuestra mirada es desde el interior de la patria. Nos paramos para mirar la Argentina desde el interior productivo y no desde el AMBA”.

Agregó que “lo natural es que los subsidios se repartan con parámetros objetivos; que Edenor y Edesur pasen bajo la jurisdicción de CABA y de Provincia de Buenos, como ocurre en el resto del interior de la patria”.

En este sentido, añadió que la empresa de agua y saneamiento AySA, que “recibió el año pasado 193.000 millones de pesos de transferencias del Estado nacional, también tiene que pasar a manos de CABA y de Provincia de Buenos Aires. Esto es avanzar en el camino del federalismo”.

Luego ponderó las potencialidades de la Región Centro, al afirmar que “en condiciones competitivas somos capaces de producir más, de exportar más y de traer más divisas para nuestra patria. Porque solo producir más y traer más divisas es lo que va a permitir que haya más empleo, que podamos superar la crisis, que nuestra gente viva con mayor dignidad y que avancemos en el camino de la justicia social. Son los desafíos y las oportunidades que tenemos de aquí para adelante”.

Perotti, por su parte, se refirió a las grandes obras de infraestructura que han sido claves en la unión entre las tres provincias. Y puso como ejemplo el futuro acueducto que aportará agua del río Paraná a la provincia de Córdoba: “En estos días tenemos la aprobación de la primera instancia del financiamiento y en el mes próximo viajaremos con el gobernador Schiaretti para firmar ese primer financiamiento para el acueducto biprovincial. Se trata de fondos a tasas internacionales muy ventajosas para llevar agua a nuestras provincias”.

En la oportunidad, el santafesino destacó que uno de los “desafíos de la Región Centro es producir más. Es la única forma en la que vamos a poder abastecer nuestro mercado interno y tener posibilidades claras de ser un jugador internacional en la producción de alimentos. Más producción es lo que nos puede garantizar mejores precios en el mercado interno y mayor volumen de oferta exportable al mundo”.

Apuntó que “hoy, China y los países asiáticos, tienen un nivel de demanda que nos lleva a la posibilidad real y concreta de ser un puente directo de la Región Centro con esos países, que encaremos físicamente el vínculo en una misión conjunta tiene que ver con esto y con darle continuidad también a alguno de los sitios que la Región Centro también visitó. Mostrarnos con todo nuestro potencial es la mejor forma de generar las condiciones para un mayor crecimiento. Sin dudas que esta mirada choca con algunas definiciones que durante el tiempo centralizan”.

Planteó que “se necesita de inversiones nacionales y de acompañamiento a esa visión de crecimiento. Ese fondo que vamos a tomar a tasas muy ventajosas internacionalmente para llevar agua a nuestras provincias, lo vamos a pagar nosotros (acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba). Estas cosas hay que poner sobre la mesa. No es sólo cómo se distribuyen el boleto de transporte en Paraná, en Santa Fe, en Rosario o Córdoba comparado con la Capital Federal, sino también cuál es el costo de los servicios, de la energía, del gas y del agua. Son cosas que no podemos no poner sobre la mesa y eso no es ir en contra de tal gobierno nacional, es una discusión a tenerla presente y unir en nuestras expresiones políticas en las discusiones presupuestarias, más allá a la pertenencia política que cada uno tiene o a la que adhiere”.

Remarcó: “Son las cosas que es difícil de explicarle a nuestra gente, que nosotros hacemos una enorme inversión, como otras provincias lo hacen, con el Boleto Educativo para tratar de garantizar que no haya un obstáculo para que alguien vaya a estudiar cuando en otros lugares el costo es el tercio”.

Por último, el gobernador dijo que “claramente la generación de empleo es un desafío y si hemos tenido en nuestra provincia la capacidad de mantener viva la cultura del trabajo, somos quienes podemos y tenemos la autoridad de expresar, cómo en esta etapa se puede generar más empleo. Necesitamos ese territorio activo y vivo, que discuta las mejoras diarias que hacen a la calidad de vida de nuestras personas, que tenga esa visión de amplitud de poder crecer”.

Por su parte, Bordet destacó los acuerdos alcanzados: “Es un hito para poder celebrar convenios que contienen desafíos en innovación tecnológica científica, avanzar en integraciones, en cultura, deporte y plantear divisiones comerciales para que nuestros productos y exportadores puedan estar en los destinos más importantes del mundo”.

Por parte de la delegación cordobesa también estuvieron la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; la ministra de la Mujer, Claudia Martínez; y Jorge Montoya, el secretario de Integración Regional de la Provincia que se desempeñará a partir de la hoy como coordinador Protémpore de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro.

ACUERDOS

-Deportes y cultura: En materia de deportes y cultura se estableció que Córdoba sea sede de los XI Juegos Federados de la Región Centro y de la VI edición de la Feria de Industrias Culturales de la Región Centro.

A su vez, respecto a los deportes electrónicos, se definió:

-La Constitución del Consorcio de los Deportes Electrónicos y Videojuegos de la Región Centro, integrado por Asociaciones, Dependencias Provinciales, Equipos y Universidades.

-La institución del Observatorio de Buenas Prácticas de Deportes Electrónicos y Videojuegos.

-La Conformación de las Ligas de Deportes Electrónicos de la Región Centro.

-Producción: Uno de los puntos más recurrentes en los diferentes discursos fue la necesidad de tener vías de comunicación para exportar la producción generada desde la región hacia los puertos, tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico. En particular, se considera al Corredor Bioceánico Central y la Hidrovía Paraná – Paraguay como ejes claves de infraestructura para las provincias.

En este sentido, se definió convocar a un consorcio de profesionales para la realización de un estudio referido al origen y destino de las cargas de la producción de la Región Centro: volúmenes transportados, costos internos asociados y demás aspectos logísticos. El objetivo es elaborar un proyecto integral del sistema multimodal, logístico y de conectividad estratégica para la región.

Schiaretti indicó que la hidrovía significa el espacio por “el que salen los productos que traen la mayor cantidad de dólares a nuestro país”. Respecto del corredor Biocéanico insistió en que es una prioridad su ejecución ya que “el siglo 21 es el siglo del comercio del Océano Pacífico y es estratégico para Argentina”.

Por otra parte, también se acordó continuar con el proceso de internacionalización regional, mediante la organización de Misiones Institucionales y Comerciales a destinos como Vietnam, Indonesia, Singapur e India.

—