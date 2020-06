Sam Clancy: "El crimen de George Floyd me hizo sentir triste, porque podría haber sido mi hijo, mi hermano o yo"

Sam Clancy no deja dudas a la hora de explicar lo que sintió, cuando vio por primera vez el video que mostraba cómo cuatro policías de Minnesota asesinaban a George Floyd. El pivote de Instituto charló desde su casa en Los Ángeles, con Enredacción, y opinó también sobre las masivas protestas en contra de la brutalidad policial y el racismo en su país. El costado crítico de uno de los extranjeros más queridos de nuestra Liga Nacional.

"Cuando vi el video de cómo lo tenían agarrado, honestamente pensé es otro día siendo negro en América, porque uno ve muchos videos como este. Pero estoy contento de que la gente de cualquier nacionalidad empezó a levantar la voz sobre la brutalidad policial, no solamente la gente negra está hablando. Me ha puesto muy triste que la policía use su poder de esta manera, porque me hizo sentir que George Floyd podría haber sido yo, mi hijo, mi hermano", cuenta preocupado "El Jefe".

El ídolo y referente del club de Alta Córdoba no se quedó callado y subió el sábado por la tarde a sus redes sociales, una foto que se lo ve con el puño en alto en una protesta, y en la cual escribió "Levántate contra la brutalidad policial. Es hora de hacer un cambio". Sam observó que la movilización pasaba por en frente de su casa en L.A, y decidió salir para unirse con el resto de los manifestantes.

"La protesta estaba justo en frente de mi casa en Los Ángeles, y la fotografía me la saque allí. No tenía ni idea que iba a haber protestas en esta zona, hasta que vi a todos afuera y fui para allá a protestar yo mismo, de manera pacifica como todos. Las personas solo estaban en disgusto con el sistema y todo fue pacifico. Las cosas empezaron a ponerse más violentas, pero yo ya me había ido durante ese tiempo. Yo solo quería mostrar mi apoyo por este tratamiento de la policía, por todos", sumó.

Su perfil en nuestra Liga Nacional es de un extranjero carismático, divertido y con experiencia de sobra en la competencia (9 años), pero siempre fue perfil bajo con la prensa. Por eso, a la hora de contar lo que se vive en Norteamérica, con una profundidad inédita, Sam Clancy no le escapa a la política y muestra una parte que no conocíamos de él.

"Estados Unidos tiene una larga y profunda historia de violencia policial contra las minorías. Y creo que el asesinato de George Floyd junto con la crisis del coronavirus, junto con Donald Trump exacerbando la situación, y no calmándola, empeoró la situación. Creo que esto hizo que las personas se cansaran, se harten y quieran un cambio", explica.

Y agrega, "entonces, un montón de los problemas que ves, la violencia en las protestas, nacen de la situación de George Floyd, pero, hay muchas situaciones ahora en Estados Unidos, donde la policía mata a hombres negros inocentes, hay muchas situaciones, además de la particular situación de George Floyd. Eso fue lo que empezó esto, pero pienso que la violencia, las pintadas, la destrucción y la quema de ciudades, es porque muchas personas están enojadas con todo y están unidas".

Tampoco tiene dudas de cómo está manejando está situación el presidente de EEUU. "No creo que Donald Trump sea un buen líder para los americanos, creo que solo dice cosas que dividen más la gente y hacen que la cuestión racial empeoré. Históricamente viene subiendo una carrera de tweets cada día y no ha mostrado ninguna consideración a nadie que no lo apoyé a él", afirma tajantemente.

Sin dudas, el asesinato de George Floyd conmocionó a muchos estadounidenses, y los jugadores de la NBA no fueron la excepción. Con LeBron James como máximo referente, varias figuras de la mejor liga de baloncesto levantaron la voz, demostrando su compromiso con la comunidad afroamericana. "Por estas cosas es que protestamos. ¿Lo entienden ahora o todavía no queda claro?" publicó James hace unos días en Instagram.

"El apoyo de los jugadores de la NBA y de la gente influyente en Estados Unidos ha sido asombrosa. Todos están dando una mano, he visto a un montón de jugadores de la NBA ayer marchando en contra de la brutalidad policial. Creo que es genial, y creo que necesitamos más apoyo de gente poderosa, así finalmente hacemos que las cosas cambien", puntualiza Clancy y comenta que solo vio a un compañero de La Liga Nacional manifestandose.

"He visto a Torin Francis (jugador de La Unión de Formosa) en una foto de una protesta, no estoy seguro en que ciudad, pero desconozco si otro de los chicos de La Liga se manifestaron. Sabes, he sentido que era mi derecho salir afuera, tomar una posición y tomar una protesta pacífica solo para enfrentarse a la opresión", aclara.

Por último, el jugador más querido por el pueblo albirrojo deja una reflexión final. "Estados Unidos tiene una larga historia de racismo, pero, sí veo que las cosas están cambiando para mejor, creo que la generación más joven está empezando a ser consiente de algunas de las cosas malas que este país está haciendo a las minorías. Ayer en las protestas había muchos latinos, asiáticos y gente blanca, y es por eso que tenemos que hacer un cambio. No puede quedar solo en la protesta de la gente negra, sino que todos se levanten en contra del mal comportamiento de la policía".

