Rosario: Amenazaron de muerte y abusaron de una militante de Hijos

La Red Nacional de H.I.J.O.S denunció “el atentado político contra nuestra compañera militante de H.l.J.0.S, cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio”. Dice el comunicado de prensa que “los atacantes, la amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: “No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto”. El hecho sucedió el pasado 5 de marzo, la denuncia policial y judicial se realizó el día 6, por la mañana, y hasta el momento, quince días después, no hay novedades judiciales.

La organización de DD.HH. señaló que “desde la Red Nacional de HIJOS exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al gobierno nacional de los hechos ocurridos”.

Señala Hijos que “luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente y (…) sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores”.

Expresa que “este atentado contra su vida es un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista”.

Detalla que “nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, HLJOS”.

Posteriormente, “los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla “VLLC – (Viva la libertad carajo)”.

Agrega que “Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incitan a la violencia contra quienes militamos por los Derechos Humanos”.

Según publica el diario Página/12, los hechos ocurrieron durante el anochecer del pasado 5 de marzo pasado cuando la militante de H.I.J.O.S. entró a su departamento al regreso de su jornada laboral.

Al ingresar al lugar, se encontró con dos hombres armados, que habían forzado la cerradura. No bien ingresó, la “tomaron por el cuello y brazos impidiendo que pudiese moverse y hablar”, declaró en la denuncia policial en la mañana siguiente al ataque.

Mientras uno la inmovilizó, el otro la amenazó: “No hables nunca más, mirá lo que te pasa por hablar, sabemos que trabajás en los derechos humanos, no te vinimos a robar nada. No vinimos a robarte nada, a mí me pagan para esto”, denunció que le dijeron. Además, la amenazaron: “Nosotros te vinimos a matar”.

Le ataron los pies y las manos con alambre. Le introdujeron un trozo de tela en la boca. Le ordenaron que se pusiera de espaldas y al negarse, la golpearon. La llevaron a su habitación, la arrojaron en la cama boca abajo y la abusaron. “Ahora nos vamos a ir, si vos gritás vamos a volver y te vamos a meter un tiro”, le advirtieron antes de dejar el departamento.

