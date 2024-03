Río Cuarto: Se firmaron 15 escrituras de los barrios Valacco, 52, 37 y 38 Viviendas

Producto del trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia, otras 15 familias de la ciudad firmaron sus escrituras y de esta forma dieron un paso más en el proceso de regularización de sus propiedades. El acto estuvo encabezado por el intendente Juan Manuel Llamosas, quien destacó que ya son más de 2 mil las escrituras entregadas desde que asumió su gestión al frente del Ejecutivo local.

“Son más de 2 mil escrituras las que pudimos entregar. Son trámites que venían de muchos años, incluso décadas y que por trabas burocráticas no se podían resolver. En este último año pudimos avanzar sobre muchos barrios. Siempre digo que la escritura es lo que te hace dueño de la casa. El primer paso es la entrega de la vivienda, donde se cumple un sueño, pero la escritura es lo que te permite realizar cualquier tipo de operación y dejársela a los hijos o a la familia”, aseguró Llamosas.

Al mismo tiempo, el jefe comunal adelantó que seguirán con otras viviendas para que cada día sean más los vecinos y vecinas que completen este proceso.

En esta oportunidad se firmaron escrituras de los barrios Valacco, 52, 37 y 38 Viviendas. También participaron el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, y el director del Centro Cívico local, Julián Oberti.

Por su parte, Gladys Ordóñez, una de las flamantes adjudicatarias, se mostró emocionada por el paso que ha dado y dijo que hacía tiempo que lo estaba esperando. “Es un logro grande y estoy muy agradecida a la Municipalidad, de lo contrario no lo hubiese podido hacer”, afirmó.

En tanto, Sandra Ventura, otra de las vecinas beneficiadas, comentó que lo que se siente no se puede explicar con palabras y señaló que es un logro importante, sobre todo en este tiempo de crisis que vive el país. “Son años de espera. Sabía que la casa era mía y que no me la iban a sacar, pero esto es la concreción de ser propietaria de la vivienda y eso es maravilloso”, dijo.

