Río Cuarto: De Rivas asumió como intendente y dijo que “no podemos prescindir de otros sectores para gestionar a la ciudad”

Guillermo De Rivas (PJ, Hacemos Unidos por Córdoba) asumió este martes como intendente de Río Cuarto por el período 2024-2028 y afirmó que el principal desafío de su gobierno no es personal, sino que “es llevar adelante otra forma de gestionar Río Cuarto”. En esa línea, amplió que “es imposible gobernar con sentido, si no incorporamos a nuestras decisiones la perspectiva del otro”, en referencia a los candidatos y equipos de otras fuerzas políticas, los vecinos y los distintos sectores de la comunidad. “Quiero invitar a que nos demos la posibilidad de gestionar de esta manera. No podemos prescindir de otros sectores para gestionar a la ciudad”, pidió el nuevo jefe comunal en su discurso de asunción.

Sin el gobernador Martín Llaryora que se encontraba en Buenos Aires, el acto en el Teatro Municipal contó con la asistencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, en representación del gobierno provincial. En el escenario se encontraba también el intendente saliente Juan Manuel Llamosas, cuyo próximo destino será el gabinete provincial. También, entre otros, participó de la asunción, el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini. De la oposición, sobresalió su principal contrincante en el comicio, el dirigente radical Gonzalo Parodi.

De Rivas hizo anuncios sobre seguridad, viviendas, revisión del transporte público, obras públicas, una ciudad que atraiga inversión privada y prometió “trabajo en equipo” con el gobierno provincial.

Adelantó que su primera acción de gobierno será contra la inseguridad: “Mañana (por este miércoles) he convocado a todas las fuerzas de seguridad a las 16:30 para articular el trabajo conjunto. La inseguridad es la principal preocupación y no voy a descansar hasta que los riocuartenses puedan vivir en paz”.

Planteó que las principales líneas de trabajo en ese tema serán la coordinación de todas las fuerzas (Policía, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Policía Federal y Guardia Urbana), la construcción de tres nuevos destacamentos en la ciudad, el fortalecimiento de la acción de la central de monitoreo con el uso de inteligencia artificial, y la participación de los vecinos a través del Programa Vecinos en Alerta y las alarmas comunitarias.

En otro tramo de su discurso, repasó las políticas a implementar en materia de Educación y Deporte, y adelantó que en los próximos días trabajará para adquirir tierras que le den lugar a los primero 300 de los mil lotes prometidos, que cumplirá con la pavimentación de 500 cuadras y otras 500 de cordón cuneta; y que revisará el sistema de transporte urbano, eliminando el sistema de trasbordo.

Mientras que, en el tema impositivo, aseguró que implementará una rebaja del 30 por ciento a contribuyentes cumplidores, más otro 10 por ciento si el pago es de contado.

Sin embargo, su principal obsesión en el discurso fue transmitir lo que considera otro modo de gestionar la ciudad. Dijo: “El desafío no es sólo el reto personal de conducir los destinos de Río Cuarto, tampoco el trabajo que tenemos todos en equipo para mejorar la ciudad que queremos. Me refiero a un desafío mayor, que es llevar adelante otra forma de gestionar Río Cuarto”.

Explicó que “la mirada sobre lo necesario nos ubicó a todos (los candidatos y equipos técnicos) en posiciones no tan opuestas. Y ahí es donde encuentro el valor. Debemos aprender a valorar la diferencia, las miradas, los distintos aportes para una construcción mejor de nuestra comunidad”.

Resaltó que “es imposible gobernar con sentido, si no incorporamos a nuestras decisiones la perspectiva del otro. Se que hubo propuestas superadoras a las mías, a las que planteamos y me voy a tomar el atrevimiento de tomarlas y llevarlas adelante sin recelos. Seguramente a través del diálogo voy a enriquecer las propuestas que nosotros trajimos”.

También recordó que “todos queríamos lo mismo, que es un mejor Río Cuarto para todos. Por eso quiero invitar a que nos demos la posibilidad de gestionar de esta manera. No podemos prescindir de otros sectores para gestionar a la ciudad”.

Luego planteó que se terminó el tiempo electoral aseguró que “quiero y voy a gobernar para todos y cada uno de los riocuartenses para tener un Río Cuarto mejor. Este nuevo modo de hacer, es hacerlo en consenso, en dialogo, con participación y con un enorme compromiso de todos”.

EL ACTO Y EL DISCURSO DE ASUNCIÓN DEL NUEVO INTENDENTE

