Río Cuarto: Capacitaciones de Trama Emprendedora en Banda Norte

Unas veinte mujeres de barrio Valacco se reunieron en el marco del programa Trama Emprendedora para trabajar sobre nuevos emprendimientos que posibiliten su autonomía económica. Al respecto, la coordinadora de la Secretaría de Género, Claudia Gardiola, dijo que “siempre tratamos de estar en el territorio acompañando, conteniendo y llevando este programa que hace varios años que se desarrolla con una amplia convocatoria”.

En ese sentido, cabe recordar que la herramienta es producto de la unificación de dos proyectos del Presupuesto Participativo, presentados por la Red de Acompañamiento de Mujeres y la Organización La Colectiva. De esta forma, la iniciativa ofrece la gestión de proyectos y el acompañamiento en su ejecución a las beneficiarias.

Por eso, a partir de febrero de este año se iniciaron capacitaciones en el territorio que alcanzan a unas 80 mujeres emprendedoras de diferentes sectores. Concretamente, ya se realizaron actividades en la Iglesia a Cielo Abierto (barrio Obrero), Capilla Santa Rita (Alberdi), Posta Santa Clara (camino a Tres Acequias) y ayer se comenzó en Valacco (Banda Norte).

Por otra parte, en la Casa Trama Emprendedora (ubicada en Sarmiento y 25 de mayo) el programa capacita de lunes a viernes a un centenar de vecinas en Costura Creativa Inicial, Costura Creativa Intermedia y Repensar desde la sustentabilidad, entre otros talleres.

“Con el paso del tiempo, el programa afianza su consolidación como una política pública de la gestión municipal, con el objetivo de desarrollar la autonomía económica de las mujeres y diversidades”, expresó Gardiola. Vale decir que aquellas personas que estén interesadas en sumarse pueden informarse e inscribirse a través de la página Web.

EXPERIENCIA

Julieta Verón, Coordinadora del Taller de Costura, comentó que hay mucho entusiasmo entre las mujeres que iniciaron la capacitación y destacó la convocatoria. “Muchas de las mujeres que arrancan estas capacitaciones después terminan formando parte de la Casa de Trama Emprendedora. En todos los barrios que visitamos nos piden que regresemos con más talleres, por lo que la recepción por parte de la gente es muy buena”, agregó Verón.

En tanto, Julia Peianz, una de las mujeres que arrancó el taller en Valacco, dijo que se enteró del curso en un kiosco del barrio y aseguró que las docentes son muy didácticas. “Todo es muy claro. Es bueno poder usar máquinas como las que usamos. A quienes aún no se han sumado les diría que se animen y que nos reciben muy bien. Yo no sabía usar una máquina de coser y ahora me voy con un monedero”, manifestó la mujer.

“SOY EMPRENDEDORA”

La Secretaría de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial está llevando a cabo el dictado del taller “Soy Emprendedora”, con el mismo objetivo de promover la autonomía económica de las mujeres a través de capacitaciones en emprendedurismo. “La intención es brindarles herramientas a las mujeres para que puedan desarrollar sus propios emprendimientos y tengan una salida laboral”, explicó Mariana Romero Sydor, de la Secretaría de Desarrollo Económico. “La cercanía nos permite un contacto más directo, sobre todo en este contexto de crisis social y económica. Queremos que más mujeres accedan a estas herramientas”, agregó la funcionaria.

