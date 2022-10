Proyecto para que funcionarios declaren criptomonedas

El concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) presentó un proyecto de modificación del Artículo 4 de la Ordenanza Nº 11.249 (Declaración Jurada de funcionarios municipales), en la que se establece que los bienes, acreencias y deudas que deben ser declaradas por los funcionarios públicos. Allí propone incorporar un nuevo anexo que obligue declarar “todo criptoactivo, criptomoneda, activos virtuales o cualquier bien inmaterial digital transferible y susceptible de valor económico, que se encuentren en billeteras virtuales del país o del extranjero”.

Fundamenta este proyecto el hecho de que en los últimos años las formas tradicionales de inversión o ahorro (plazos fijos, acciones, títulos valores, fondos de inversión) no son las únicas, en virtud del surgimiento de las denominadas criptomonedas o cripto activos.

Explica que “las criptomonedas, como es de público conocimiento, se encuentran poco reguladas por los Estados a través de sus entes recaudadores de tributos, sus bancos centrales y las entidades gubernamentales a cargo de la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión impositiva”.

Agrega que “los funcionarios públicos deben declarar la tenencia de dichos activos, en virtud de que los mismos exteriorizan una clara manifestación patrimonial y el espíritu de las declaraciones juradas no es otro que ese, conocer con qué patrimonio cuentan nuestros funcionarios antes de ingresar a la administración pública, durante su permanencia en ella y cuando se retiran de la misma”.

Sigue diciendo que “resulta absolutamente necesaria la inclusión de este nuevo tipo de activos en la Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios, para despejar cualquier tipo de dudas frente a potenciales pagos de coimas, sobornos y otros tipos de pagos indebidos. Entendemos que un funcionario municipal, cualquiera sea su rol en el Municipio, debe ser transparente frente a los vecinos y al Estado en cuanto a su situación patrimonial”.

Por último, Quinteros afirma que “con esta iniciativa proponemos una herramienta más para la lucha contra la corrupción en la Municipalidad de Córdoba. La tenencia o no de criptomonedas o cripto activos y el motivo o finalidad por el cuál una determinada persona los tiene no es materia de análisis ni regulación de este Concejo Deliberante, el cual, si tiene la potestad y puede exigirle al funcionario municipal que, mediante una Ordenanza, haga pública la tenencia de dichos activos a la totalidad de los vecinos de nuestra Ciudad. La inclusión del presente artículo no hace otra cosa que respetar el espíritu de las declaraciones juradas patrimoniales. Como un antecedente importante advertimos que a lo largo de los últimos años sólo un funcionario nacional declaró la tenencia de este tipo de activos ante la Oficina Anticorrupción, con motivo de la presentación de su DDJJ, hacemos referencia al ex senador nacional Esteban Bullrich quien, en 2017 declaró la tenencia de 5 “bitcoin cash” por un valor aproximado a los 13 mil dólares. Claramente no puede dejarse esta modalidad sin regular y sólo librado a la conducta ética de los funcionarios”.

