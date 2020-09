Presentan denuncia penal contra Movypark por defraudación a los usuarios del servicio

El concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal), denunció penalmente el accionar de socios y directores de la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) denominada comercialmente MOVYPARK. Dicha sociedad está integrada por las empresas Plus Mobile Communications S.A y Movipat S.A.

El edil solicita "dilucidar si se configuró un hecho delictivo en contra de los usuarios del servicio de estacionamiento medido de la Ciudad de Córdoba que tenían fondos depositados en sus cuentas de usuario y que no les fueron restituidos hasta el día de la fecha y/o la comisión de cualquier otro hecho tipificado en nuestro Código Penal".

La denuncia fue efectuada el 31 de agosto de 2020 y recayó en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 5 a cargo de Gustavo Dalma.

Señala Quinteros que “la denuncia penal tiene como objetivo que se investigue la posible comisión del delito de Defraudación por Retención Indebida (art. 173 inc. 2 del C.P) por parte de la empresa concesionaria del servicio de Estacionamiento Medido, ya que luego de rescindido el contrato (facultado por el Concejo Deliberante por ordenanza que también facultó al Departamento Ejecutivo Municipal a intimar a la empresa para la devolución de los saldos a favor de los usuarios), MovyPark no solamente no precedió a su devolución sino que anunció que accionará judicialmente contra el municipio capitalino".

Agrega que "la cuestión adquiere aún más relevancia por los dichos de quienes proveían el software, que dejaron en evidencia la posible intervención del concesionario, a quien la Municipalidad de Córdoba le adjudicó el servicio, en negocios financieros con fondos debidamente cobrados. De comprobarse estos hechos ese también habría sido el destino del dinero que, a casi 6 meses de caído el sistema, no fue devuelto a los usuario y continúa en poder de MovyPark. También resulta llamativo que, pese a haber formulado pedidos de informes, desde el Departamento Ejecutivo Municipal, sea prácticamente nula la información suministrada a los vecinos de Córdoba que preguntan qué pasó con su plata".

Cabe recordar que en el mes de octubre de 2019 se produjo una seria irregularidad, respecto a la violación a la privacidad de datos sensibles de los usuarios del servicio. "A la fecha -dice el concejal- no se conocen los motivos por los cuáles se habrían producido estas fallas en el sistema de seguridad que dejaron expuestos los datos de miles de usuarios, y menos aún se conocen sanciones por parte del poder concedente en referencia a la negligencia y/o imprudencia en el actuar de Movypark".

Describe más adelante que "luego de ello, sin que existan mayores explicaciones, el servicio continuó su funcionamiento hasta que en el mes de marzo del corriente año el mismo dejó de prestarse en forma regular y continua por razones ajenas al concedente e imputables al concesionario según sostuvo la Municipalidad de Córdoba. En virtud de todas las irregularidades, mediante Ordenanza N° 13027 de fecha 13/03/2020 se facultó al municipio a disponer la caducidad del contrato de concesión por exclusiva culpa del concesionario".

Finalmente, el edil expresó que "no podemos permitir que a una empresa a la que le adjudicaron el sistema de estacionamiento medido, de la noche a la mañana dejen de cumplir sus obligaciones y se lleve el dinero de los vecinos de Córdoba sin que nadie haga nada en defensa de los usuarios”.

