Por el tuit de los “Falcón verdes...”: El Frente Grande presenta una denuncia penal contra la legisladora Patricia De Ferrari

La “Agrupación de Abogados Dr. Julio Maier” vinculada al Partido Frente Grande presentará este lunes, en Tribunales 2, en la capital cordobesa, una denuncia penal contra la legisladora provincial de Juntos por el Cambio, Patricia De Ferrari. Así lo informó a través de un comunicado de prensa.

De Ferrari expresó el viernes pasado, a través de la red social Twitter: "Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para 'impartir' la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía". Las afirmaciones de la dirigente radical macrista se produjeron en el marco de la disputa entre Dolores Etchevehere y sus hermanos, incluido el ex ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, por la herencia de un campo familiar. Dolores Etchevehere convocó como asesor legal a Juan Grabois, dirigente de la CTEP, y juntos pusieron en marcha el Proyecto Artigas (de producción agropecuaria sin el uso de agrotóxicos) en una porción de la estancia en disputa, en la provincia de Entre Ríos.

Luego de publicar el tuit, un seguidor de la legisladora le advirtió que su comentario sobre los Falcon verdes era “desafortunado” y De Ferrari insistió: "Puede ser. No mucho más desafortunado de lo que nos pasa a los argentinos que vemos desparecer el Estado de Derecho y las reglas que parecían ya parte de la cultura democrática aceptada por todos". Una vez que el escandalo creció, De Ferrari terminó borrando el tuit.

Como consecuencia de los repudios que cosechó el tuit, la legisladora terminó borrándolo y explicó que: "Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas por ello".

Ahora, los abogados del Frente Grande la denunciarán por “la posible comisión de los delitos previstos en el art. 209 (Instigación a cometer delitos) y art. 213 (Apología del crimen) del Código Penal, por sus expresiones vertidas en redes sociales en las que promueve el uso de la metodología de los “Falcón verdes para “impartir” la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía”.

El artículo 209 del Código Penal dice textualmente: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41”.

Mientras que el 213 afirma: “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

La legisladora es vicepresidenta del bloque legislativo de Juntos por el Cambio (los representantes del PRO y del sector de la UCR de Mario Negri) y vicepresidenta del Comité Provincia de la UCR.

EL PJ IMPULSA UNA CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Nadia Fernandez, Graciela Manzanarez, Juan Jose Blangino, Victoria Busso, Maria Emilia Eslava, Tania Kyshakevych, Mariana Caserio, Maria Lura Labat, Liliana Abraham, Natalia Martinez , Carmen Suarez y Adela Guirardelli, todos legisladores del bloque de Hacemos Por Córdoba, presentaron el viernes una cuestión de privilegio contra la legisladora macrista.

“Esta frase utilizada por la legisladora constituye no solo una provocación a todas las víctimas y familiares de la nefasta dictadura cívico militar, sino que además denotan un grado de irresponsabilidad por parte de quien la empleo, ya que de este modo y al banalizar sucesos que rememoran la época más triste y oscura de nuestra historia se banaliza también el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y los Organismos de DDHH y eso no lo podemos ni debemos permitir” expresó la legisladora Fernández.

“La actitud de la legisladora De Ferrari ha sido condenada tanto en las redes en las cuales se verificó, como en los medios de comunicación por parte mucha gente comprometida con la democracia, por organismos de DDHH, por militantes de su mismo partido, por el Concejo Deliberante de su ciudad Laboulaye, y por muchas otras expresiones. Y casi todas ellas nos exigen a los legisladores y legisladoras que compartimos recinto con De Ferrari, que no nos quedemos cruzados de brazos ante este hecho que entendemos junto a mis pares como una verdadera afrenta a la democracia y a los principios de Memoria, Verdad y Justicia”, apuntó en su declaración la representante peronista.

La cuestión de privilegio, de aprobarse, implica que De Ferrari podría ser sancionada. La sanción va desde un llamado de atención, a una multa, una suspensión e inclusive la expulsión del cuerpo legislativo.

