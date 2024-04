Seguridad presidencial: Milei dejará de volar en aviones comerciales

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, aseguró que el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich determinó que el presidente Javier Milei no puede viajar en vuelos comerciales, a causa de las tensiones desatadas por el conflicto en Medio Oriente. Esto implica un aumento en la seguridad presidencial.

“El presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad les ha elevado un informe reservado a las partes involucradas. El presidente dejará de usar aviones comerciales para viajar. Después veremos la implementación”, explicó en su habitual conferencia de prensa matutina el funcionario.

La decisión del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad se da tras el aumento de los controles en el Gobierno por el conflicto bélico entre Irán e Israel, donde el Gobierno argentino sentó posición y apoyó una eventual contraofensiva por parte del ejército israelí.

Bullrich señaló su preocupación por los viajes realizados por el presidente Milei en vuelos comerciales y explicó que la modalidad pone en riesgo su seguridad: “Hay que cuidar al presidente”.

En declaraciones televisivas, la titular de la cartera de Seguridad remarcó la importancia de la austeridad, pero, a su vez, marcó un contrapunto en lo que respecta al cuidado de la figura presidencial: “No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al presidente”.

