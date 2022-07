Piden que ambulancias, bomberos y policía tengan proridad para cargar combustibles

El concejal, en uso de licencia, de la localidad de Mendiolaza, Nicolás Martínez Dalke (Mendiolaza Unida) anunció la presentación junto con su bloque legislativo de un proyecto de ordenanza para que ambulancias, bomberos y unidades de policía y otras fuerzas de seguridad tengan prioridad para la carga de combustibles.

La inicitiva busca regular la “prioridad en carga de combustibles de GNC, nafta y gasolil en estaciones de servicio habilitadas, de forma permanente y obligatoria a unidades móviles pertenecientes al servicio de salud y seguridad, como es el caso de ambulancias, móviles policiales, gendarmería, unidades de bomberos y de defensa civil”.

Martínez Dalke explicó que “trabajamos junto a nuestro concejal Juan Manuel Alonso en esta iniciativa que determina que las expendedoras tendrán que darle prioridad de carga a los vehículos de servicios de salud y seguridad, como es el caso de ambulancias, móviles policiales, gendarmería, unidades de bomberos y de defensa civil, además de exhibir un cartel, en lugar visible, donde indique esa prioridad”.

Agregó que “nuestros bomberos, ambulancias o policías, deben velar por la seguridad, prevención y control de toda la sociedad, pero en ocasiones el desempeño de su deber se ve dificultado o retrasado por la demora en la carga de combustible en muchas estaciones de servicio. Ante la falta de combustibles o aumento del precio inminente de un día para otro, se producen largas colas y debemos tener en cuenta que el tiempo de espera, más el de carga impiden que durante ese lapso cumplan con su función social de prevención, control y asistencia”.

Por otra parte, adelantó que “está iniciativa de crear un proyecto de ordenanza también la está trabajando el concejal de Villa Allende, Mariano Villa (PRO), y ojalá se pueda replicar en otras ciudades de la zona y de la provincia, y porqué no también que sea una ley provincial”.

Finalmente expresó que “consideramos muy importante hacer una ordenanza que regule esto, ya que no se pueden dejar cuestiones básicas libradas al sentido común que muchas veces no se aplica o no se tiene en cuenta. Es una forma de gestionar el riesgo en beneficio de toda la comunidad”.

—