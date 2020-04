"Pichi" Campana: "Es importante que los equipos de Córdoba tengan un proyecto a mediano y largo plazo"

Portland, Estados Unidos. Argentina no se achica ante el Dream Team. A los 7 minutos 34 segundos entra Héctor "Pichi" Campana por Juan Espil. Ahí nomás "Pichi" recibe ante la marca de Magic Johnson, prueba de tres, convierte, y con su acento bien norteamericano, Johnson le dice: "¡Good shot, baby!".

"Me acuerdo como si fuese ayer. Es más, cuando lo volví a ver en un viaje que hizo en Argentina, yo jugaba para Olimpia, vino a jugar un partido y cuando me vio, me recordó el triple que le había metido. La verdad que me sorprendió y es algo que no te olvidas", recuerda Campana.

12.884 espectadores llenaron el Memorial Coliseum esa noche y una audiencia potencial de 40 millones solo para norteamérica sintonizaba la transmisión. Era el último partido de la fase de grupos y la delegación argentina sabía que la hazaña era más que imposible.

"Ese partido nos lo tomamos como una exhibición, más relajados y por los monstruos que teníamos en frente, lo jugamos con mucho respeto. Yo creo que a ellos les gustó que nosotros le juguemos de esa manera, y salió un partidazo. Terminamos siendo el equipo que más puntos le metió en ese torneo ¿no? Lo del resultado queda como una buena anécdota, nada más", dice el "Pichi", restandole importancia desde el otro lado del teléfono.

Quizás esa forma de encarar el partido, y la chance milagrosa de enfrentar al "equipo de los sueños", hizo que los 10 jugadores argentinos aprovecharan cada minuto para lucirse ante semejantes jugadores. Pero había uno que era más especial que los otros. Michael Jordan, el mejor de todos, y el más nombrado en estos tiempos gracias al documental "The Last Dance".

Justamente, MJ fue el máximo goleador del partido con 24 puntos, y una destacada segunda mitad con volcadas espectaculares y hasta le lanzó un Alley-opp con tablero a su ladero Scottie Pippen. "Era un monstruo. Encima en ese partido estuvo inspirado. Yo siempre digo que dimos la vida en la cancha y él jugaba como si fuera un "picadito", son esos jugadores fuera de serie, que además tenía una capacidad atlética impresionante para ese momento. Hace rato que no veo el vídeo del partido, pero me acuerdo que Jordan fue indefendible".

LIGA NACIONAL

La conversación da un giro hacia el sur, y el máximo goleador de la historia de la Liga Nacional con 17.359 puntos afirma que hace un tiempo que mira pocos partidos de nuestra liga. Cuando llega la hora de dar una opinión, Campana dice que lo hace desde afuera, pero "que podrían ser menos equipos para que aumente un poco más la competitividad del calendario". Y continúa, "en este contexto de crisis se hace difícil también mantener aquellos jugadores que se destacan en un equipo, porque inmediatamente se van a jugar al exterior, entonces eso hace que no haya jugadores para pagar una entrada".

De todas maneras, rescata que se han hechos cosas bien y una de ellas fue que, "se ha hecho un avance con el tema de la televisación de los partidos y hubo un progreso en el producto de La Liga". Comparando con sus tiempos en la competencia, el "Pichi" afirma que, "es verdad que antes el básquet era otro, pero era una Liga muy desafiante, donde existía una rivalidad marcada entre varios equipos, hacía que la gente se sientiera más identificada con los equipos".

Hace casi 12 años que la provincia de Córdoba no tiene un equipo campeón en La Liga Nacional, y a pesar de que Instituto estuvo cerca de lograrlo la temporada pasada, todavía sigue sin cortarse esa sequía. La última vez que un equipo levantó un trofeo, fue Atenas en la temporada 2008/2009 ganándole a Peñarol en Mar del Plata por 4 a 2 la serie.

A la hora de preguntarle qué le recomendaría a los dos equipos que están en la máxima categoría para que Córdoba vuelva a festejar, Campana dijo que, "es importante que los dos clubes tengan un proyecto, que se avance "pasito a pasito"; de esa manera van a llegar las cosas buenas. Cada uno de los clubes tiene sus objetivos, pero lo que va hacer que vuelvan los logros va a ser que tengan un plan a mediano y largo plazo. A veces te puede salir bien y a veces salir mal, pero a la larga los resultados llegan".

ATENAS

El "Pichi" junto a Marcelo Milanesio son la dupla que forjó la historia grande del club. Campana salió campeón de La Liga con el "Griego" en seis oportunidades (1987, 1988, 1991/92, 1997/98, 1998/99 y 2002/03). De todas maneras, los últimos años del club de General Bustos no han sido exitosos, y en la última temporada tuvo que jugar un Playout para no descender.

"La verdad desde afuera uno ve que en las últimas campañas se apostó de una manera y las cosas no funcionaron como se pensaba. Eso hizo que el club esté en un lugar que no está acostumbrado, entonces fue un momento incómodo para la institución y para los jugadores. Por suerte se pudo salir y ahora está en una etapa de reconstrucción", afirma.

Por último expresó que, "los dirigentes que están, saben lo que es mejor para el club, quizás la construcción del estadio hace que se deje de lado la apuesta a un equipo competitivo, pero creo que Atenas también se debe el tener un estadio propio, es algo que también puede llegar a traer beneficios. También a lo largo de estos años, las crisis económicas y ahora esta situación de pandemia, hacen que las prioridades de los clubes vayan cambiando, es muy complicado".

Rápido como era en la cancha, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes se despide y vuelve a caminar los pasillos del Mario Alberto Kempes. Antes de colgar, le toca elegir el mejor equipo que integró y no tiene dudas: "Me quedo con el Atenas de la 97/98, con Oberto en cancha y un plantel completísimo. Además, no solo barrimos a Boca en la final en el Luna Park, sino que ganamos la Liga Sudamericana y logramos el tercer puesto en el Open Mcdonalds en París. Sino hubiese sido por el triple del final, habríamos llegado a jugar contra los Bulls de Jordan".

