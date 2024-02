[Picantes] Las frases más fuertes del discurso de Llaryora

“ME HUBIERA QUERIDO EQUIVOCAR”

“Me hubiera querido equivocar, pero la verdad, acerté, la crisis (económica) cada día es peor y cada día se agrava. Y es por eso que esta crisis que, como ustedes ven, se profundiza lamentablemente en la economía nacional, que llega a todas las provincias, no hay una que se pueda salvar, porque llega a todas las familias. Está muy fuerte y la perspectiva por los números que tenemos de este mes y de lo que vemos que está sucediendo, lamentablemente son aún peores”.

Del discurso del gobernador Martín Llaryora durante la apertura de sesiones de la Legislatura Unicamercal de Córdoba.

CRITICA A LA UEPC

“Quiero aprovechar y destacar a los sindicatos, hemos podido hacer con nueve de diez gremios que tenemos en relación en la provincia, hemos podido hacer nueve convenios colaborativos (para acordar salarios). A mí ya me tocó, otras veces, hacer convenios colaborativos. Los convenios colaborativos son convenios que se hacen en estado de crisis, en situaciones difíciles. Yo veo acá, que no solo hay muchos intendentes, sino que veo también muchos intendentes sentados en las bancas, tanto del oficialismo como de la oposición, y ustedes saben, porque muchas veces nos tocó ser colegas, enfrentar crisis, crisis económica, pandemia… Y sabemos que en esos momentos necesitamos generar diálogos y consensos, entendiendo la situación. Por eso que esos convenios colaborativos lo que nos permiten es que todos hagamos un esfuerzo extra. Son convenios que permiten, por supuesto, aumentar salarios, pero en un marco de posibilidad económica para que el Estado pueda cumplir con esa obligación, pero también pueda seguir cumpliendo con las demás obligaciones que tiene”.

Del discurso del gobernador Martín Llaryora durante la apertura de sesiones de la Legislatura Unicamercal de Córdoba.

MENSAJE A LA CASA ROSADA

“El gobierno nacional propone la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas, algo que nosotros estamos acostumbrados en Córdoba a tener. Pero ese superávit hay que tenerlo y lograrlo para poder tener un gobierno que promocione el desarrollo y la generación de empleo. (…) No es el resultado de la casualidad que un gobierno tenga superávit. Aún hoy, después de meses y meses de caída de los recursos, tanto nacionales como provinciales, el gobierno de Córdoba sostiene el superávit para sostener un Estado presente que le pueda dar respuesta a la gente en estos momentos tan difíciles de crisis. Pero claramente ese superávit tiene que tener un camino, una luz. Por eso le digo al Presidente (Javier Milei), él ya sabe, porque ya cuenta con nuestro apoyo, ha contado con nuestro apoyo para esta iniciativa (del equilibrio fiscal) desde el primer momento, y ustedes me vieron, he sido uno de los gobernadores que transmitió el mensaje de apoyo institucional. Pero ese apoyo va a ser para acompañar las medidas que consideramos oportunas. (Quiero señalar que) también lo vamos a apoyar cuando le digamos no, porque creemos que esas medidas son perjudiciales para los intereses de los cordobeses. En ese sentido, Córdoba y su gobierno reitera la defensa irrestricta de los sectores productivos y de las economías regionales. Por eso dijimos no a las retenciones agropecuarias defendiendo a nuestro campo, a nuestras economías regionales y a la producción. Córdoba y su gobierno reitera la defensa irrestricta a la actividad industrial”.

Del discurso del gobernador Martín Llaryora durante la apertura de sesiones de la Legislatura Unicamercal de Córdoba.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

