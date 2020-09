La bronca de Pechito López: "Lo positivo es que tenemos que esperar menos para el próximo Le Mans”

Finalmente, el riotercerense, José María “Pechito” López se fue de Le Mans con sabor a poco por culpa de la rotura de uno de los turbos del Toyota TS050 Hybrid. Luego de liderar durante gran parte de las 24 horas y de conducir excepcionalmente en sus turnos, el auto número 7 que comparte con Kamui Kobayashi y Mike Conway sólo consiguió subir al tercer lugar, en el último escalón del podio. De esta forma continúa firme en la disputa por el título del Mundial de Resistencia, que se definirá en las 8 horas de Barhein, a fin de año, pero no pudo alcanzar el sueño de vencer en la prueba reina de la Resistencia.

López encontró consuelo en que la próxima edición de las 24 Horas de Le Mans será en su fecha tradicional de junio y no en septiembre, como ocurrió este año debido a la pandemia de coronavirus. Cabe recordar, que en 2019 se les escapó la victoria por un pinchazo y una decisión del equipo que favoreció al español Fernando Alonso, finalmente triunfador de esa edición.

Igual, para el equipo japonés, resultó una jornada positiva, porque es la tercera victoria consecutiva en la prueba más tradicional del Mundial de Resistencia, conseguida nuevamente con el número 8, a cargo Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley. Fue también la despedida del TS050, ya que desde 2021 cambia el reglamento de la categoría. Pechito ya confirmó que continuará en Toyota durante la próxima temporada del Mundial WEC.

"Lo positivo es que tenemos que esperar menos para el próximo Le Mans, no será un año, será algo como nueve meses", dijo Pechito en la conferencia de prensa posterior a la competencia.

"Primero quiero felicitar al equipo, al auto 8, es un gran logro para Toyota ganar esta gran carrera por tercera vez, por todo el trabajo de los mecánicos, que estuvieron muy ocupados. Todos hicieron un trabajo fantástico", analizó López.

"Desafortunadamente para nosotros no terminó como queríamos. De mi parte lo único que puedo hacer es ver lo positivo, ver el trabajo que hicimos como pilotos. Mike y Kamui hicieron un trabajo fantástico, y yo hice mi parte", agregó.

“Hay que destacar el trabajo casi perfecto con los ingenieros, pero hay cosas que no podés manejar, son cosas que pasan y no hay arrepentimientos. Por supuesto es decepcionante decir que por segundo año fuimos el auto más rápido y cuando no podés (ganar) es frustrante".

