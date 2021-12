Pechito López fue coronado en Paris como Campeón Mundial WEC

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) llevó a cabo ayer la Gala de la Premiación de la temporada 2021 en París con la presencia del argentino José Mará “Pechito” López, campeón mundial del WEC de esta temporada.

Allí, el máximo ente rector del automovilismo entregó distinciones a todos los campeones del mundo: Max Verstappen (Fórmula 1), Nyck de Vries (Fórmula E), Sébastien Ogier y Julien Ingrassia (Rally Mundial), Johan Kristoffersson (World Rallycross), Oscar Piastri (Fórmula 2) Dennis Hauger (Fórmula 3), y José María López, Kamui Kobayashi y Mike Conway (WEC).

El cordobés de Río Tercero, que este año obtuvo su segundo título mundial WEC (Resistencia) y triunfó en las 24 horas de Le Mans, expresó en la Gala de Premiación que “con un nuevo auto este año fue como arrancar de cero. Este fue el mejor año de mi carrera deportiva”.

También expresó que “disfruté más este campeonato que el del año pasado. En 2020, estuvimos muy cerca de ganar las 24 horas de Le Mans y aunque terminamos conquistando el título, fue muy duro. Pero este año, nos quedamos también con esa carrera, que es muy especial para mí”.

Pechito, antes de viajar a Paris, obtuvo su octavo Olimpia de Plata en automovilismo, la máxima distinción que se entrega a los deportistas de nuestro país.

Con el campeonato mundial en la categoría WEC de 2021, Pechito suma cinco coronas mundiales (tres en el Mundial de Turismo y dos en el Mundial de Resistencia, WEC por sus siglas en inglés). Es junto con Juan Manuel Fangio, quintuple campeón mundial de Fórmula 1, el único argentino con títulos mundiales en el deporte del automovilismo.

El lado emotivo de la ceremonia fue el tributo a las personas relacionadas con el deporte motor que desaparecieron físicamente en el 2021.

Se recordaron las figuras de Adrián Campos, Jonathan Dumfries, Hannu Mikkola, Max Mosley, Murray Walker, Frank Williams y el argentino, Carlos Alberto Reutemann. El piloto santafesino falleció el pasado 7 de julio, a los 79 años. Fue ganador de 12 grandes premios en Fórmula 1, además de obtener el subcampeonato de 1981.

Otro de los coronados, fue el campeón mundial 2021 de la F1, Max Verstappen: “El título era el gran objetivo de mi vida, así que se siente muy lindo haberlo logrado. Esta fue una temporada increíblemente dura. ¡Qué carrera tuvimos en Abu Dabi! Increíble. Si alguien me hubiera dicho antes que el campeonato se iba a definir así, probablemente habría tenido un ataque al corazón, no habría podido correr”, apuntó el piloto neerlandés.

También se entregó el Premio a la Acción del año que la ganó Fernando Alonso por las maniobras con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

