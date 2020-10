Para confrontar con el modelo neoliberal: El moyanismo y los sindicatos críticos analizan realizar una marcha para el 17 de octubre

El Frente Sindical por el Modelo Nacional, que integran Camioneros y otros sindicatos, analizan convocar a una movilización el próximo sábado 17 de octubre. Será para recordar el 75° aniversario de la liberación de Juan Domingo Perón por la movilización popular y conocido como el Día de la Lealtad. Actuaría, además, como un apoyo a la gestión del gobierno de Alberto Fernández.

En principio, las opciones que se evalúan son un acto clásico o una caravana de autos. En las dos variantes, el escenario sería Buenos Aires y, en particular, la avenida 9 de Julio. Si finalmente la iniciativa no avanza, la movilización podría llevarse a cabo el próximo 27 de octubre, décimo aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.

El moyanismo promueve una demostración de fuerza con el objetivo de empezar a hacer frente a las expresiones neoliberales y anti-cuarentena que viene movilizando el macrismo. También le apunta a la interna de la CGT, que realizará un acto virtual en apoyo al presidente Alberto Fernández el próximo sábado 17.

La propuesta fue conversada por el camionero Pablo Moyano con sindicalistas del espacio más crítico al modelo neoliberal y el macrismo, como el Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte Automotor (SMATA) que conduce Ricardo Pignanelli, y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que encabeza el bancario, Sergio Palazzo. También podrían sumarse a la marcha, Pablo Biró (pilotos) y Héctor Amichetti (gráficos).

Anoche, el “banderazo” que se desarrolló en el Obelisco, la quinta presidencial de Olivos, Córdoba y otras ciudades del país, con apoyo de sectores agropecuarios, había actuado como disparador final de la decisión de intentar convocar a una marcha callejera para el 17 de octubre.

A ello, se agrega la decisión de disputar el protagonismo a “los gordos” de la CGT, pero “recuperando la calle”, como dijo un hombre del moyanismo a este medio. "Se la hemos regalado a Juntos por el Cambio y el campo. Es hora de que regresemos. El gobierno lo necesita", explicó.

“No sabemos si será un acto clásico o una caravana de autos. Pablo (Moyano) se inclina por un acto, pero hay que analizar la situación de la pandemia”, explicó el vocero que pidió reserva de identidad.

