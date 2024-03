Osvaldo Giordano fue designado como presidente del IERAL de la Mediterránea

El ex ministro de Finanzas del ex gobernador Juan Schiaretti, y ex titular de la ANSES durante los primeros meses de la gestión del presidente Javier Milei, Osvaldo Girodano (63) fue designado por la Fundación Mediterránea como presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Sucede en el cargo al economista Carlos Melconian.

La Mediterránea informó, además, que Marcelo Capello continuará como vicepresidente del think thank cordobés, que en su momento fue trampolín de Domingo Cavallo. De este modo, el IERAL vuelve a apostar por una fórmula 100% cordobesa.

Giordano, es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y formó parte del IERAL como investigador, entre 1985 y 1991. Tiene una amplia experiencia tanto en el sector público provincial como el nacional.

En el ámbito nacional fue subsecretario de Economía Laboral y Social del Ministerio de Hacienda; secretario de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo; superintendente de Riesgo de Trabajo; y director General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP durante las gestiones de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

Más recientemente, tuvo un breve paso como director Ejecutivo de ANSES, hasta que el presidente Javier Milei le pidió la renuncia luego del rechazo de la Ley Ómnibus por parte del PJ cordobés y donde la compañera de Giordano, la diputada nacional de esa fuerza, Alejandra Torres, sufragó en el mismo sentido que su bancada.

Por su parte, a nivel provincial fue secretario de Ingresos Públicos entre 2002 y 2003, presidió la Caja de Jubilaciones de Córdoba entre 2007 y 2015 en carácter de secretario de Previsión Social, y fue ministro de Finanzas de Córdoba desde 2015 a 2023.

Además, fue presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial y docente universitario.

El comunicado, dice que confían en que Giordano y Capello confiando “continuarán fortaleciendo el compromiso del Instituto con la investigación económica y el desarrollo de políticas públicas que contribuyan al progreso de nuestra Nación”.

El economista afirmó a través de su cuenta en la Red X que “me siento un privilegiado por haber tenido la oportunidad de incorporarme a una institución de semejante prestigio y, desde mi humilde rol de pasante, haber podido interactuar con profesionales de enorme nivel, liderados por Domingo Cavallo. Esos años me enriquecieron como economista, como profesional y también como persona”.

Y agregó que “asumo el desafío de la presidencia del IERAL con la emoción de quien vuelve a casa y la energía de quien quiere hacerla crecer aún más. Estoy convencido que transitamos un contexto en el que tenemos mucho para aportar. El Gobierno Nacional ha logrado poner en la agenda los principales desafíos que tenemos que abordar para salir de la decadencia. Se trata de una oportunidad inédita, que para aprovecharla es imprescindible el estudio y debate de ideas. Estoy seguro que, como lo ha hecho históricamente, el IERAL de la Fundación Mediterránea tendrá mucho para aportar, con su mirada federal, su rigurosidad técnica, su enfoque propositivo y su capacidad para entender y escuchar a los sectores productivos”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.