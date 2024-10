[Opinión] Congelamiento de Tarifas: Una necesidad imperiosa para las familias cordobesas

(Por Nancy Almada *). Hoy quiero hablarles sobre una realidad que nos afecta a todos: el desmesurado aumento de las tarifas de servicios esenciales en Córdoba. He presentado un proyecto que propone el congelamiento de estas tarifas hasta junio de 2025, buscando dar un respiro a las familias que se sienten ahogadas por la crítica situación económica que vivimos.

En lo que va del año, hemos sido testigos de cómo Aguas Cordobesas ha aumentado sus tarifas en un 118%, EPEC ha llegado hasta un 439% para los usuarios residenciales, y los peajes de Caminos de las Sierras han subido un alarmante 400%. Estos incrementos no solo superan el índice de inflación, sino que muestran una desconexión evidente entre nuestros ingresos y el costo de servicios básicos.

Es inaceptable que, mientras los salarios se estancan, el acceso al agua y la electricidad se vuelva cada vez más inalcanzable. No puede tolerar que un derecho como el agua esté sujeto a aumentos desproporcionados y a sanciones para quienes no pueden pagar. Por eso, insisto en que el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) debe actuar y exigir que estas empresas cesen con sus políticas abusivas.

Este proyecto de congelamiento no es solo una propuesta más; es una exigencia de justicia social. La Ley de Defensa del Consumidor y nuestra Constitución Nacional establecen que el Estado tiene la responsabilidad de protegernos de abusos empresariales. Los cordobeses necesitamos un Estado que garantice nuestro acceso a servicios esenciales, sin ser víctimas de una lógica que prioriza las ganancias por encima de nuestro bienestar.

Quiero dejar en claro que este no es un asunto de ideologías políticas, sino de humanidad. Las familias cordobesas merecen un alivio inmediato ante una crisis que no han provocado. Es momento de que actuemos con responsabilidad social y defendamos los derechos de los más vulnerables. No podemos permitir que la crisis económica siga castigando a quienes ya sufren. Es hora de actuar en defensa de las familias cordobesas.

* Nancy Almada es legisladora provincial por el Frente Cívico.

