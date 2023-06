Obra pública y Banco Central: Críticas y apoyos empresarios a Milei

El diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei volvió a quedar envuelto en la polémica este jueves tras proponer “eliminar la obra pública” e insistir con su clásico de “terminar con el Banco Central”, dos de los planteos que expuso en el foro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

“Vamos a eliminar la obra pública e ir a un sistema de obra a la chilena. A riesgo del sector privado, sin que se involucren los políticos. Vamos a impulsar una reforma financiera que termine con el Banco Central. Lo voy a enviar al Congreso y, si no sale, vamos a proponer un referéndum”, sostuvo el precandidato de LLA ante los principales empresarios del país.

Tras escuchar las medidas del economista ultraliberal, los hombres de negocios reaccionaron con opiniones disimiles, con algunos -como el titular de la cámara de la construcción (Camarco), Gustavo Weiss- que las consideraron “inviables”, mientras que otros las minimizaron al definirlas como “exageraciones”.

Weiss sostuvo que las propuestas de eliminación de la obra pública del precandidato son “inviables en la práctica” y que esto se puede comprobar observando a “los países más desarrollados del mundo”.

“Milei viene sosteniendo algo que en la práctica es inviable. En los países más desarrollados del mundo que han desarrollado el sistema PPP, que de eso se trata, que es la propiedad pública y privada, Inglaterra, Canadá, Australia, tienen solamente el 20% de su obra pública bajo ese sistema; el 80% se hace con fondos de Tesoro nacional y municipal, porque hay infinidad de obras en todo el país que no tienen repago”, explicó el ingeniero a Télam tras finalizar el evento.

La jornada comenzó a las 12.30 como parte de un “Ciclo de encuentros con candidatos” en el Hotel Alvear, en el barrio porteño de Recoleta.

En el almuerzo estuvieron presentes por La Libertad Avanza la precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, la periodista y candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires Marcela Pagano, el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra, la candidata a diputada por CABA Sandra Pettovello, el candidato a senador nacional Julio Nápoli y el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

Se hicieron presentes por el CicyP Marcos Pereda, presidente de la entidad; Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Gustavo Weiss, titular de Camarco; Eduardo Macchiavello, secretario del (CicyP; Alfredo Gusmán, tesorero del CicyP, y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Concurrieron alrededor de 250 empresarios a escuchar las propuestas del precandidato presidencial que repasó parte de su conocido repertorio, entre los cuales están “eliminar el Banco Central, eliminar la obra pública y reforma laboral”.

“Se acabó la política de los ladrones, los únicos que generan riqueza están en el sector privado y yo voy a atacar al parásito, no al cuerpo”, dijo Milei en referencia al Estado nacional.

A pesar de esto, el precandidato no volvió a tocar el tema dolarización, que no habría tenido respuestas favorables entre los empresarios durante su exposición en el Foro de Llao Llao de este año.

“Yo no solo sé como bajar la inflación, sino que tengo el coraje para hacerlo. Voy a enviar al Congreso la reforma financiera. ¿Por qué no la van a acompañar? Si las urnas lo decidieron. Pero supongamos que no sale, vamos a proponer un referéndum”, indicó el líder libertario ante las preguntas de los empresarios.

Agregó que de no ser aprobado ese referéndum por la sociedad va a “sobredimensionar el ajuste fiscal” para “hacer que los políticos sufran más”.

En conversación con Télam tras finalizar el encuentro, el presidente de Cicyp admitió que “el desafío de llevar adelante (las ideas de Milei) no es menor” y que “a veces son exageraciones de campaña”.

“Sabemos que cuando uno entra en el contexto de la política, muchas veces antes de ser candidato y antes de ser funcionario, ve las cosas de una manera, y cuando estás adentro el desafío normalmente es mucho más grande”, expresó Pereda.

Weiss reiteró que “no es viable lo que dice” en cuanto a la eliminación de la obra pública y señaló que la mayoría de las rutas nacionales y provinciales “el peaje que se cobra no es retributivo para poder pagar una inversión privada” y por este motivo “lo que él dice no es viable”.

“Es categórico que no es viable, ¿Qué va a hacer? Se va encontrar con muchísimos contratos y muchísimas necesidades porque Argentina tiene un déficit de infraestructura gigantesco, no solo esto, en hospitales, en escuelas, agua y cloacas. ¿Quién va a hacer todo eso?”, se preguntó.

El dirigente liberal les dijo a los empresarios que su propuesta es “volver a las ideas de la libertad” y que en estas elecciones pueden “elegir casta vs casta o casta vs. libertad”.

Si bien Weiss reconoció que “no han tenido oportunidad de hablarlo” con Milei, reiteró que “es inviable totalmente”. Además, advirtió que según la opinión de varios economistas “no es viable” tampoco eliminar el Central.

“Coincido totalmente con las ideas liberales, creo que acá hay que potenciar a los privados, potenciar la inversión, hay que hacer infinidad de cosas”, indicó.

Pero Milei obtuvo la aprobación pública del expresidente del Cicyp Eduardo Eurnekian, quien aseguró a los presentes que “es bueno escucharlo” porque “da una perspectiva de futuro posible”.

“Eso es lo que nos falta a la sociedad argentina, el orden y la coherencia; se necesitan liderazgos asertivos. Espero que tengas éxito y puedas sentirte orgulloso de que has iniciado el cambio de un país, te acompañaremos obviamente”, concluyó el empresario.

> Con información de TÉLAM.

