Nueva generación: los juveniles de Instituto y Atenas se mueven al ritmo del Freestyle

Hace años que el rap en la Argentina es uno de los géneros preferidos de los jóvenes. Una cultura que cada día tiene más seguidores, y que no es una excepción entre los juveniles de los dos equipos cordobeses de La Liga Nacional. A puro flow, los pibes de Atenas e Instituto nos cuentan la relación que tiene cada uno con la música del momento.

"Creo que en los últimos años hubo una explosión en el país y en el mundo también sobre el tema del freestyle y el rap, pero yo lo sigo desde un poco antes. Una vez estábamos con mis amigos del secundario en la casa de uno de ellos, y me mostraron una batalla, me encantó y a partir de ahí lo sigo", explica el escolta del "Griego", Mateo Chiarini.

Su compañero de equipo, Leonardo Lema, empezó a escuchar rap gracias a él: "Siempre los veía a Mateo (Chiarini) y a Tomi Gutierrez que estaban todo el tiempo con eso, y yo ni bola le daba, les decía cómo van a escuchar eso, y después, boludeando con el teléfono, empecé a ver y dije “woo” mirá lo que hacen estos vagos. Así fui enganchándome más y ahora escucho bastante".

"La mayoría de mis amigos empezaron a escuchar rap. Mis amigos de acá, de Pico, (General Pico, La Pampa) empezaron igual que yo. A muchos les parecía raro y después se coparon y ahora hasta nos juntamos a mirar batallas y nos cagamos de risa. Está bueno, es un motivo más para juntarse", cierra Lema.

Los pibes de Instituto tampoco se quedan atrás. Lucas Reyes y Enzo Rupcic son compañeros de habitación en cada viaje del equipo, y antes de salir del cuarto para ir al partido, Enzo se encarga de poner unos temas de Wos y Trueno, sus dos artistas preferidos, para activarse.

"Esta temporada me tocó compartir pieza con el "Chiri", y él estaba metido en esa onda y escuchaba todo el día. Cuando volvíamos de comer, a la siesta, a la noche, todo el día escuchando... y un poco que se me pegó. Ahí empecé a buscar un poco más. Ahora, cuando me aburro, voy por Instagram o Twitter, me aparece una batalla y me pongo a verla", nos cuenta Rupcic.

"Un compañero mío de la secundaria me hizo escuchar cuando era chico, pero mucha bola no le di; me gustó, aunque no era como ahora que me veo todo. Le empecé a agarrar el "gustito" el año pasado, cuando compartíamos habitación con el Enzo y descubrimos bien cómo era. Y ahora me pongo a ver cada evento que hay", tira el "Chiri" Reyes.

Cada uno a su manera y a su tiempo, los cuatro juveniles son ahora seguidores del rap y las batallas de freestyle. Los cuatro coinciden a la hora de elegir a sus artistas favoritos. "El que más me gusta creo que es el Messi del freestyle. El Wos, para mí, es el mejor lejos. Me parece que les saca una gran gran diferencia al resto, por lo menos en Argentina, en cuanto a flow, a como fluye en la base, las ideas que tiene, lo revolucionario que es, la verdad que me encanta", afirma Chiarini.

Reyes y Rupcic opinan parecido, pero Lema se decidió por Trueno: "me gustan Wos y Trueno, pero me quedo con Trueno, porque me gusta el estilo. Tiene mucho flow, aparte, ahora está con la música, y si bien sus temas no transmiten mucho como la de Wos, que por ahí sus letras tienen más contenido, lo de Trueno es más de moda y me gusta más".

LA FOTO CON TRUENO

Los cuatro juveniles no tienen dudas, sacarse una foto con alguno de los dos raperos sería algo único. Son sus ídolos fuera del rectángulo de juego. Por eso, el "Chiri" Reyes es el más afortunado, ya que en uno de los viajes del equipo, se encontraron con Trueno en el aeropuerto y el base logró inmortalizar el momento.

"Estaba con el padre creo, y un par de amigos que siempre lo acompañan, viste; y yo no me animaba porque tampoco quería molestar, pero Nico Romano lo agarró y le pidió una foto, porque el hijo también escucha rap y era muy fanático de Trueno".

"Entonces aproveché cuando Nico le pidió una foto y ahí me metí para sacarme una (risas). Él se iba al mismo lugar que nosotros, y encima nos encontramos con el loco como tres veces en el aeropuerto: cuando fuimos de Buenos Aires a Río Gallegos, cuando pegamos la vuelta a Buenos Aires, y en una de las escalas. Para colmo, después el “Colo” (Juan Cruz Tulián) se lo encontró en otro viaje y se sacó otra foto con él", recuerda el juvenil.

RAP EN LAS CANCHAS DE LA LIGA

Con este nuevo fenómeno traspasando fronteras, generaciones y ámbitos, uno se pregunta si el rap llegará a las canchas de La Liga Nacional como ocurre en el básquet de Estados Unidos. Es sabido que los jugadores estadounidenses generalmente tienen un vínculo muy fuerte con el hip hop, y son varios los casos de jugadores retirados o en actividad que se dedican a rapear.

¿Piensan que la ausencia del rap en La Liga puede cambiar con esta nueva generación que ustedes integran?

Leo Lema: Sí, qué sé yo. Viste que en Estados Unidos es más cultural. Ellos encuentran motivación escuchando rap, y por ahí, nosotros no sentimos motivación al escuchar una canción. Obviamente, si te ponés los auriculares y te enfocás en lo tuyo, te concentrás. Pero de ahí a motivarte..., me parece difícil. Por ahí, si nuestra generación lo hace más cultural, empiezan a motivarse a partir del rap y no veo que esté mal.

Enzo Rupcic: Son distintas culturas. Si ahora vos vas a un equipo de Liga y le ponés una canción de rap, te sacan cagando porque vienen de otra base, pero bueno... Yo creo que, a futuro, con las nuevas generaciones, obviamente eso va a ir cambiando y se va a escuchar más.

Mateo Chiarini: Y… la verdad, creo que no es algo que acá en Argentina o en Latinoamérica vaya muy de la mano como ocurre en Estados Unidos con el básquet y el rap. Creo que es algo más cultural que se dio hace muchos años allá, pero bueno, creo que acá no va a cambiar eso.

Lucas Reyes: Puede ser que ocurra, pero allá es distinto, es más cultural. Los otros días me fijé, y (Damian) Lillard (base de la NBA) sacó un tema rapeando y parecía un rapero más. No es el único, en sus tiempos Allen Iverson y hasta Kobe Bryant sacaron temas de rap, que no son virales, pero los tipos le hacen y son bastantes. Acá no se escucha tanto el rap, somos más de la cumbia y el reggaetón, pero quién te dice, de acá a unos años capaz lo tenemos al “Colo” (Juan Cruz Tulián) rapeando (risas).

AL RITMO DE LOS PIBES

Por último, cada uno de los cuatro juveniles tuvo que elegir un tema o batalla de freestyle que quiera compartir con los lectores. Sobre gustos no hay nada escrito, y acá va cada elección...

CHIRI REYES

MATEO CHIARINI

LEO LEMA

ENZO RUPCIC

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.

--