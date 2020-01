Néstor García: "San Lorenzo es un club que quiere ganar todo y para eso me trajeron"

"A mi me dio expectativa el equipo, sino no hubiera venido. La organización y los jugadores. Sino me quedaba esperando lo que estaba esperando con mi familia, pero me dio expectativa el club, la gente que lo sigue y los jugadores", lanza Néstor García luego de caminar hasta la costanera de Comodoro Rivadavia. El "Che" dice estar apurado, y apenas terminado el festejo, encara a toda prisa a la salida y nos invita a entrevistarlo mientras caminamos a la par.

El flamante entrenador azulgrana llegó hace tan solo tres semanas, y logró algo que le era esquivo al tetracampeón, ganar el Súper 20. Su capacidad para motivar a los jugadores, despertó a un campeón dormido, tocando las fibras necesarias para volver a ser lo que nunca dejó de ser: el equipo más dominante del continente.

Esta claro que le cambiaste la cabeza a los jugadores, no tanto desde lo basquetbolístico sino también desde lo psicológico, ¿es así?

No, no lo sé. Esas cosas la tienen que contestar ellos.

Bueno algunos dicen eso…

Bueno yo se los agradezco, el hecho de que pongan a mí como parte de todo esto ya. Hoy hemos defendido muchísimo, nos encontramos con un equipo muy bravo y que la meten. Creo que en ataque todo el mundo toco la pelota, por ahí no nos entró, nos apuramos un poco en el primer tiempo, pero vamos bien. Y a mí que me hagan partícipe estos jugadores que han ganado tanto en este club, y también los que han venido, que son muy importantes en esta liga, a mi me llena de felicidad y agradecimiento.

Otro título en Argentina después de 26 años…

Bueno, pero cuanto hacía que no estaba. Es muy lindo, significativo y solo en tres semanas. Una alegría enorme, llegar hace tres semanas y encontrar tanta buena recepción, las puertas abiertas, tanto respeto y coronarlo con una copa que el club no tenía. La verdad que muy bien.

El día que te llamaron, te dijeron: tenemos el Súper20, los cuartos de la Champions y al mes hay que ir a jugar la Intercontinental. El panorama era complicado, hoy que tenes que viajar la semana que viene a España, ¿te cambió el panorama?

Bueno, yo tuve una charla con Pablo (D´Angello), que me puso al tanto de cosas y después tuve una charla muy profunda, una madrugada, con Marcelo (Tinelli), donde me dijeron lo que ellos veían del club, cosa de que cuando yo arreglé mi llegada estaba todo bien claro. Lo que hablamos con él, era que quería el Súper20 porque era una copa que no tenía el club, e ir armando después paso a paso.

San Lorenzo es un club que quiere todo y me parece muy bien, a mí me trajeron para eso. Ya ganamos el primero, ahora vamos a jugar acá en la Liga, prepararnos para la Intercontinental, que nos toca la Virtus con Teodosic en frente y todos los otros (risas), pero le vamos a jugar-enfatiza García- la cancha es cinco versus cinco.

Ese partido, ¿no te despierta más expectativa que el resto?

A mi me dio expectativa el equipo, sino no hubiera venido. La organización y los jugadores. Sino me quedaba esperando lo que estaba esperando con mi familia, pero me dio expectativa el club, la gente que lo sigue y los jugadores. A partir de ahí vamos a seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora.

--

