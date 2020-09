MVP de España: Mientras espera por la NBA, Campazzo sigue dominando Europa

El gen ganador no se olvida, ni se pierde. La Supercopa ACB de España quedó en manos del Real Madrid por tercer año consecutivo, de la mano mágica de Facundo Campazzo, que volvió a ser decisivo en la victoria 72 a 67 sobre el Barcelona. El base cordobés terminó con 21 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y fue elegido MVP (jugador más valioso) del torneo.

Su dominio en el básquet europeo se ve reflejado en los últimos cuatro títulos del Real Madrid, donde Campazzo fue seleccionado en todos como el jugador más valioso (ACB 2019, Supercopa 2019, Copa del Rey 2020 y Supercopa 2020). Esta vez, sus 13 puntos en el último cuarto fueron demasiado para el poderoso Barcelona, que contó con la participación de Leandro Bolmaro. El "pibe" de Las Varillas terminó con 4 puntos, 1 rebote y 1 robo en 11 minutos.

Por si eso fuera poco, Gabriel Deck también fue una de las figuras de la final con 11 puntos (4-5 de campo) y una defensa implacable contra el ex NBA Nikola Mirotic, que nunca pudo ganarle el duelo personal en los momentos decisivos del juego. El cuarto argentino que también tuvo acción, fue Nicolás Laprovittola, que anotó 2 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en solo 6 minutos.

El entrenador "Merengue" Pablo Laso, aseguró en la conferencia post partido que sin Gabriel Deck su equipo “no habría derrotado” hoy al Barcelona en la final de la Supercopa de básquetbol de España.

“Sin Gaby Deck no hubiésemos ganado. Me parece que ha jugado un partidazo, y esto es absurdo de mi parte porque Trey Thompkins igual hubiera jugado mejor, o Facu hubiera jugado mejor, o Usman (Garuba) hubiera jugado mejor…Todos se sacrificaron por el equipo”, expresó Laso.

Por su parte, mientras espera por una oferta de la NBA, Campazzo despejó las dudas sobre su futuro en el Madrid y luego del partido afirmó que, "no quiero pensar más allá de hoy. Por el momento me quedo aquí dando el 100%". Además agrego, "Para ganar al Barça no solo teníamos que tener actitud y ganas, hay que jugar muy bien, y lo hemos hecho al final".

El contexto de pandemia mundial puso al "Facu" en modo espera. La NBA todavía no anunció cómo será el calendario de su temporada 2020-2021, y hasta es posible que la próxima campaña inicie recién el año que viene. Sin muchas certezas, Campazzo y el Real Madrid habrían llegado a un acuerdo en relación a la continuidad de Facundo y su posible salida.

TIRO MADE IN CAMPAZZO

Con el partido empatado 67 a 67 y faltando 30 segundos para el final, Campazzo rompió la primera línea defensiva del "Barsa" y ante la marca desesperada de dos rivales, se lució con un tiro imposible para terminar de sepultar las esperanzas catalanas. Después de ese lujo, todo fue alegría en el conjunto blanco. Un tiro "made in" Campazzo.

