Morteros: Mató a su ex pareja y su hijo y luego se ahorcó

Un hombre de 43 años asesinó a su ex pareja de 34 y a un hijo de ambos de 4 años y luego se ahorcó en el patio de la vivienda que habitaban. El femicidio ocurrió el lunes por la tarde, en la ciudad de Morteros, ubicada a pocos kilómetros del límite de Córdoba con la provincia de Santa Fe.

Según la información oficial, la Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Juan Avila Echenique, investiga un doble homicidio calificado seguido de suicidio ocurrido. De acuerdo a la investigación no había denuncias anteriores de Violencia Familiar entre las partes.

Los investigadores creen que Sergio Domingo Galarza (43) habría asesinado a Susana Chiapero (34) y al hijo de ambos y luego del almuerzo.

El sitio Regionalísimo de Morteros, informó que la pareja, además del niño de 4 años, tenían una hija de 10 años y una hija de una pareja anterior de la mujer de 16 años. Hacía poco más de 8 años que tenían residencia en la ciudad. Trabajaban en tambos y actividades comerciales y habían regresado hacia unos tres meses a Morteros después de estar durante seis meses trabajando en el campo.

La hija mayor, al regresar de la escuela con dos amigas, fue la que encontró el horroroso cuadro, con su madre muerta sobre la cama, y el hombre colgado de un árbol.

Regionalísimo cita a una amiga de la mujer, que explicó que desde hace unos tres meses estaban separados, viviendo en la misma casa, pero nunca habría manifestado que el hombre la hubiese golpeado. “Sólo decía que estaba cansada de echarlo y no se iba, se bañaba, comía, todo en el lavadero, pero nunca dijo tener miedo, nunca imagine algo así”.

Por último, señala que otra vecina contó que “nunca escucho discusiones hasta esta mañana. Ella le gritaba te odio, no te quiero ver más, no me toques, sintió un golpe, el nene gritaba papi, mami desesperado, se sintió un tremendo golpe en la pared nuevamente y se siente que cierra las puertas y las persianas. Después lo veo arriba de la planta de palta, pensando que estaría cortando las paltas, no vi soga”.

—