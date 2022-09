Morteros: El oficial de Policía imputado en la causa de la pistola robada que está denunciado en otro caso

El oficial Ayudante Marco Antonio Valdez Martino que está imputado en la causa donde se investiga el robo de un arma de fuego de la comisaría Morteros también figura denunciado en otro caso. Se trata de un hecho donde se lo acusa por “ocultar material fílmico en la causa por quebrantamiento de resolución judicial contra Luciano Filippa”, que es quien conducía el auto en el que fallecieron cuatro jóvenes mujeres el 23 de diciembre de 2020.

Así lo publicó el sitio Regionalísimo de Morteros. Señala que las familias de Clarisa Herrera, Julieta Gorosito, de 16 años, Camila Bazán de 17, y Loana Valdéz, de 15, las víctimas fatales, denunciaron a Valdez Martino por “ocultar material fílmico”.

Cabe recordar que el juez Juan Peralta, de San Cristóbal, dispuso en octubre de 2021, Filippa no conduzca ningún vehículo con motor en ninguna parte de la Argentina.

En diciembre de 2021 los familiares de las cuatro jóvenes denunciaron que Filippi había incumplido la medida al observar un video viralizado en el que aparecía manejando en Morteros. Las familias aportaron testigos y grabaciones de cámaras entre otras pruebas que demostrarían que el joven había quebrantado la medida cautelar.

De este modo, se inició un expediente en la Fiscalía de Instrucción de Morteros, donde entre otras pruebas presentaron a una testigo que manifestó haber visto a Filippi por Bv. 25 de Mayo al mando de un auto doblando por calle León XIII y al mismo tiempo en su declaración indica la existencia de tres cámaras de seguridad, ubicadas en comercios y domicilios particulares.

Los familiares de las victimas denunciaron luego que el oficial Valdez Martino fue comisionado por la fiscalía para realizar la investigación, pero habría dicho que en ese lugar no existirían cámaras de seguridad.

Posteriormente, en una nueva denuncia, detalla Regionalismo que los familiares de las chicas fallecidas presentaron pruebas sobre la existencia en el lugar de tres cámaras, pero además aportaron como dato trascendente que “en una cámara de un domicilio particular el efectivo policial estuvo filmando el material filmado por la referida cámara donde se observaría a Filippa conduciendo, por lo que Valdez ahora deberá responder ante la justicia las razones por la que dijo no haber encontrado cámaras en ese lugar, cuando recogió material probatorio”.

La denuncia por ocultar material de prueba y obstruir una investigación fue presentada en los primeros días de junio.

Valdez Martino ya fue imputado el 21 de junio por el fiscal de Morteros, Juan Ávila Etchenique por el caso del robo de una pistola que estaba dentro de la comisaría de esa localidad del noreste provincial. Fue acusado junto al subcomisario Juan Diego Veliz Oviedo y la sargento Liliana Oviedo como “supuestos autores de los delitos de hurto agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública”. En tanto, en el mismo expediente, como supuestos autores de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública, resultaron acusados otros tres policías: el sargento ayudante, Alexis Sebastián Barzagui, el oficial ayudante Lucio Abdony y el sargento, Darío Gette.

Como publicó ENREDACCIÓN, este hecho se encuentra rodeado de extrañas circunstancias, muchas de ellas estarían ausentes aún de la instrucción judicial. Por ejemplo, el arma se encontraba dentro de una moto secuestrada por la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico) en un operativo anti-drogas en marzo de 2022, pero esto no consta en el acta de entrega del operativo. Luego, el revolver “apareció” el 8 de junio de 2022, dentro de la moto secuestrada, a partir del dato de un “informante” policial. El vehículo estaba en el depósito de la comisaría y no se hizo acta de ese hecho. En cambio, la pistola reaparece “oficialmente” en un nuevo operativo, en la localidad de Brinkmann, el 17 de junio, nueve días más tarde. Llamativamente, para el fiscal Ávila Etchenique el arma “reapareció” en otro lugar, algunos días después, en un operativo vehicular en Morteros. A su vez, dicho operativo no tendría constancia en el libro de guardia de la comisaría.

