Montenegro, presidente de la AdC: "siendo optimistas, las condiciones para volver son de junio en adelante"

"Nosotros estamos hablando con los dirigentes de los clubes, y ellos quieren terminar. Y también estamos hablando con la Asociación de Jugadores. Ellos están dispuestos a acompañar lo que decidamos para concluir los torneos", afirmó Gerardo Montenegro en una entrevista con el sitio Básquet Plus.

"Para que nosotros tomemos la decisión de que volvemos y de cuándo volvemos, depende del tiempo. Ahora el gobierno va a levantar la cuarentena, con restricciones. Bárbaro. ¿Cuáles, hasta cuándo? Nosotros, como optimistas, si esto continúa como hasta ahora, con el Gobierno evitando que se produzca un contagio masivo, podríamos pensar que las condiciones estén dadas de junio en adelante. Y a partir de ahí, si esa es la fecha, planificaríamos de cómo lo haríamos. Pero no hay que apresurarse", continúo el mandamás.

Recordemos que La Liga Nacional se paralizó el 13 de marzo, después de una jornada previa a puertas cerradas y muchas quejas de los protagonistas, que lograron que la Confederación Argentina de Básquetbol suspenda en principio hasta el 30 del marzo.

Uno de los planes de contingencia que está barajando la CABB, sería (en caso de que se pueda jugar a puertas cerradas) correr con algunos ajustes el calendario, para poder terminar la serie regular a partir de junio y empezar la post temporada luego.

Todo apunta a que el objetivo es comenzar en esa fecha, y Montenegro apunto en ese sentido: "hoy nosotros hemos desde lo económico invertido el 70% de nuestros presupuestos. No queremos perder el año. Pero todo dependerá del contexto que se de en relación a la problemática que exista".

Ahora bien, el presidente de la AdC también afirmó que, "el modelo de la Euroliga es muy interesante en materia de prevención, más que en lo económico o deportivo. Es novedoso y nosotros lo estamos analizando. No estamos cerrados. No imaginamos a los 20 equipos jugando en una ciudad, como ellos, pero quizá se pueda implementar algún sistema de cuadrangulares. Tenemos una opción para terminar la temporada en 30 días. No descarto ninguna opción", cerró.

