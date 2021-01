Modelo NBA: El nuevo rol de Campazzo en los Denver Nuggets

"Sabia que iba a ser un rol totalmente distinto de lo que venía acostumbrado, lo tengo bien en claro, pero a eso vine, a tratar de adaptarme lo más rápido posible a esta liga y elegí este cambio porque era mi sueño", fueron las declaraciones en español de Facundo Campazzo luego de anotar 15 puntos (5/7 en triples) en la victoria 124-109 ante Minnesotta Timberwolves.

Las palabras del cordobés dejan en claro que llegó a la NBA para salir de su zona de confort, y anoche cumplió a la perfección lo que espera su entrenador Michael Malone.

"Esta fue la mejor versión que podemos imaginar de Campazzo. Sé que para él es frustrante no jugar, sabiendo la habilidad que tiene y de lo que es capaz. Esta fue su noche. No sólo fueron los cinco triples, sino también su defensa", lanzó Malone luego del partido.

La adaptación, las ideas y objetivos claros y la paciencia... Tras la explosión ante Minnesota, @facucampazzo hace un pequeño balance de su aventura con los Nuggets pic.twitter.com/PNiXPaDW9H — Leandro Fernández (@FernandezLea) January 4, 2021

El nuevo Campazzo ya no necesita exclusivamente del balón, ni comandar las riendas del equipo desde la posición de base. Ahora, la adaptación es pulir su tiro de tres puntos para convertirse en tirador, correr en transición, ser un especialista defensivo y en última instancia, atacar desde el pick and roll. Todo esto, sumado a sus virtudes, que pueden tener más lugar si continúa mejorando en las otras facetas.

En un equipo con un mal arranque y que no está armado aún, el cordobés aportó desde un lugar "fuera de lo común" e impactó directamente al juego del equipo, cambiando así su "status" en el plantel. De los seis partidos disputados, fue el que más puntos hizo (15), el que más minutos jugó (21), el que más robos consiguió (3) y el que más triples convirtió (5).

Además, estos números los generó en el segundo tiempo, cuando Denver había perdido el liderazgo y luchaba contra sus demonios internos. Con su entrada a finales del tercer cuarto, el equipo logró encontrar el rumbo, pero fue en el último cuarto cuando Campazzo fue determinante en el desarrollo con su tiro externo.

Tan importante fue en cancha, que terminó cerrando el partido y sumando minutos con Nikola Jokic y Jamal Murray, las dos estrellas del equipo.

"Se mostró muy activo en defensa, leyó las líneas de pase, nos salvó en transición, anotó algunos triples e hizo pases... es bueno verlo finalmente encontrar su ritmo. Le llevó un tiempo, pero es bueno ver un partido en el que entiende que debe estar en ciertos sectores y puede jugar más", remarcó Jamal Murray.

Para Jokic, no fue sorpresivo lo ocurrido con el argentino. "Es un buen jugador. Personalmente se lo que puede hacer. En ese último cuarto tuvo mucha energía, defensivamente estaba presionando a cancha completa. Anotó muchos triples, lo encontramos y tiró con confianza. Está trabajando en su tiro cada día, no me sorprende"

Sin dudas, la mejora en el tiro es uno de los factores que puede darle minutos en cancha y eso esperan todos de él. Por eso el propio Campazzo reconoció que "trabajo mucho con los asistentes. Sé que para estar acá tengo que mejorar mi tiro de tres y si estoy solo, tengo que intentarlo".

