Milei en Córdoba: Dijo que avanzará en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

El presidente ultraderechista, Javier Milei, pasó por Córdoba para asistir a la inauguración del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), el más liberal de los think thanks locales. En su cuarta visita a territorio cordobés recorrió unos pocos metros desde al avión que lo traslado a la Provincia y el edificio, que se encuentra frente al Aeropuerto Ambrosio Tarabella. Luego de su discurso emprendió el regreso a Buenos Aires. Fiel a su pensamiento, repitió su habitual libreto con descalificaciones (“imbeciles” a los críticos de sus viajes al exterior) y algunas definiciones de difícil comprobación (que el ajuste del gasto público no lo pagaron lo jubilados). También adelantó dos anuncios centrales para el destino económico y alineamiento internacional de su gobierno: Dijo que el futuro presidente Donald Trump, a través de su vocería, le confirmó que Estados Unidos está dispuesto a avanzar en un tratado de libre comercio con Argentina; y precisó que el nuevo acuerdo con el FMI que negocia el ministro Luis Caputo, le permitirá levantar el cepo cambiario en 2025.

Estuvieron presentes el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini, buena parte del “establishment” cordobés y las primeras líneas políticas de los gobiernos provincial y municipal y de la oposición acomodados en las mesas del salón de la BCC. El único de los dirigentes principales que no estuvo, fue el diputado nacional, Rodrigo De Loredo (UCR), de vacaciones con su familia. Hubo un gran operativo de seguridad, con fuerzas locales y nacionales.

El titular de la BCC, Manuel Tagle, agradeció a los presentes por acompañar a la institución en un evento de esta magnitud y afirmó que “nos llena de profundo orgullo haber culminado con éxito el desafío que representó la construcción de nuestras nuevas y modernas instalaciones. Este logro, fruto del esfuerzo colectivo, adquiere aún mayor relevancia al contar en esta inauguración con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei. Su asistencia no solo enaltece este acto, sino que también refleja su disposición y compromiso con nuestra institución”.

Luego expresó la adhesión de la institución a la gestión libertaria: “El respaldo del presidente evidencia una afinidad ideológica que nos une. Compartimos con él las ideas liberales que está implementando con determinación y valentía, principios que, desde hace 124 años, han sido el norte de esta institución. Su presencia deja una huella imborrable en nuestra historia y en el camino que hemos transitado como defensores de la libertad”.

El discurso del presidente se extendió por alrededor de una hora. Uno de los puntos calientes fue cuando dijo, en alusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que “cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna… sin comentarios”. Se refería a la interna oficialista por la expulsión del senador entrerriano, aliado del gobierno, Edgardo Kueider, detenido en Paraguay y acusado de intento de contrabando, en la que Villarruel presidió la sesión del Senado cuando él ya estaba rumbo a Italia.

“Como dicen algunos imbéciles, me gusta irme de viaje a pasear. Del último viaje me traje casi 3 mil palos verdes de inversiones, que son las inversiones de Río Tinto y Stellantis”, aseguró Milei por los cuestionamientos por sus giras en el exterior.

También apuntó que “me convertí en un portador de buenas noticias. Vaya que estamos logrando cosas con las ideas de la libertad. Gracias al maravilloso equipo de gobierno que tengo y los argentinos de bien que nos pusieron el hombro, lo que viene son buenas noticias. (…) Vamos a un modelo de liberación de la oferta, para que sean los consumidores que puedan decidir qué comprar”.

Luego, agregó que “vamos a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ayer (por este jueves) me lo confirmaron desde la vocería del presidente electo Donald Trump” y adelantó que espera cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el primer cuatrimestre de 2025 con el objetivo de “salir definitivamente del cepo”.

Señaló en otro tramo, que “a partir del lunes queda eliminado el impuesto Pais, es la primera vez en la historia que un gobierno cumple con eliminar impuesto”; afirmó que “nuestro objetivo es que no haya más de 6 impuestos nacionales, para que los argentinos puedan dedicarse mejor a lo que saben, que es trabajar y generar riqueza”; y resaltó que “este año ha sido uno histórico para el país, les agradezco por haber confiado en este gobierno. (…) Cuando nosotros decíamos que íbamos a un programa de déficit cero, no nos creían”.

Por último, indicó que “todavía hay caraduras que dicen que hubo mucho licuadora y tijerita y no motosierra. Hay que ser caradura”; y lanzó que “el ajuste no lo pagaron los jubilados, lo pagó el choreo de la política”. Sin embargo, de acuerdo a un estudio del CEPA (Centro de economía Política Argentina), esa definición es inexacta: “(En lo que va del año) de cada $100 ajustados $22 corresponden a recortes en jubilaciones”.

