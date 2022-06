Mercados “nerviosos”: El “blue” llegó a $239, pero el Central sumó USD150 millones

Con los mercados “nerviosos” por las disposiciones del BCRA que controlan el uso de dólares para la importación de bienes y servicios con el objetivo de incrementar el nivel de reservas, el dólar “blue” escaló a su récord histórico con $239 por unidad. La decisión del BCRA se suma a la preocupación de los inversores financieros por lo que consideran debilidad de las vías de financiamiento que tiene el gobierno para afrontar el decreciente déficit fiscal comprometido con el FMI.

Observado en clave política, el sector financiero presiona por un ajuste devaluatorio frente a la falta de respuestas oficiales de un ajuste más veloz del gasto público y también porque las restricciones selectivas a la importación implican el cierre del grifo para el acceso a dólares. La magnitud de la reacción implica que hay inversores “tocados” por la medida, que básicamente les impide aprovechar la brecha entre el dólar oficial y los informales, por vía de aumentar el stock de mercaderías o la sobrefacturación de las mismas. Se trata, por lo tanto, de una pulseada.

Mientras que la cotización del dólar oficial cerró este martes en $130,14, con una suba de siete centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 1%.

En el segmento informal, el denominado dólar “blue” marcó un incremento de siete pesos, a un promedio de $239 por unidad, con lo que registró una nueva marca máxima. En las últimas 48 horas, saltó $15 (de $222 a $239).

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,7%, a $ 247,99; mientras que el MEP aumenta 1%, a $ 243,63, en el tramo final de la rueda.

El CCL surge de la cotización del dólar que surge de los valores de títulos de deuda que pueden negociarse en pesos en la Argentina y en dólares en el exterior, ya que al comprar un bono en pesos y venderlo en dólares, el inversor puede terminar haciéndose de dólares a ese valor. Es una operación legal atada a una serie de regulaciones. Y precisa una cuenta en el exterior. Es el que utilizan inversores y empresas para obtener dólares.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $124,87.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $169,18 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,73.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo positivo de alrededor de USD 150 millones, que sumados a los USD280 millones del lunes, totalizan USD430 millones en dos jornadas.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 426 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 55 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1154 millones.

LA EXPLICACIÓN DE SCIOLI

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, dijo este martes que el “gran desafío” para incrementar las reservas internacionales es “que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación”, mientras que “antes el camino era ir a endeudarse irresponsablemente”.

“Antes el camino era ir a endeudarse irresponsablemente y vimos las consecuencias que tuvo; acá el gran desafío es que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación”, afirmó Scioli en declaraciones a radio El Destape.

Por otra parte, el ministro dijo que “hay que trabajar en la baja del déficit fiscal, como en una familia, en una empresa o un país, no hay que gastar más de lo que entra”.

“Es bueno tener las cosas equilibradas y eso se logra con mayor expansión, con mayor eficiencia en el gasto y tomando decisiones que haya que tomar”, agregó.

Sostuvo que “atravesando esta coyuntura, estoy seguro de lo que tenemos por delante con sectores estratégicos: el agro para generar divisas, la minería para generar un circuito virtuoso de inversiones, todo lo que viene en materia energética con el gas”.

“El lunes fue un día importante porque el Banco Central pudo incorporar casi US$ 280 millones de divisas; ojalá que ocurra lo mismo a lo largo de la semana, una vez consolidado el tema divisas, después trabajaremos para ir priorizando en todo momento lo que son insumos para la industria”, agregó.

Subrayó la importancia de “fortalecer las reservas cuando el mercado te hace esas pulseadas, porque detrás de esto hay muchas veces maniobras especulativas”, y aseguró: “Estamos pasando de una economía especulativa financiera del gobierno anterior a una economía productiva de industrialización del país”.

Acerca de las medidas para las importaciones, dijo que “cuando hay una brecha puede haber importaciones especulativas para acumular stock o sobrefacturaciones”, y agregó: “el nuevo director de la Aduana (Guillermo Michel) está llevando adelante acciones en ese sentido, me parece muy importante desenmascarar y visibilizar estas situaciones”.

“No es bueno que paguen justos por pecadores, hay divisas que se necesitan genuinamente para importación de insumos, para seguir esta reactivación industrial, y hay especuladores que cuando hay esta brecha se largan a importar maquinaria, o cosas de otras características o acumular stock”, indicó el ministro.

Remarcó que “esto está orientado a defender la industria argentina, la producción agroalimentaria argentina, el trabajo argentino y combatir la especulación financiera que hay muchas veces cuando se da este tipo de estructura en los tipos de cambio”.

“Es por eso mismo que mi ministerio está trabajando de forma articulada con todas las secretarías del gobierno, para darle impulso al desarrollo productivo” agregó.

Consultado sobre la inflación, se refirió a la indumentaria y consideró necesario “aumentar la producción, la competitividad, trabajar en las estructuras de costos y ante mayor demanda que aumenten la producción, para equilibrar oferta demanda y podamos tener una estabilidad de precios”.

“En los shopping (los precios) están muy por arriba del promedio de otros países del mundo y también está la cadena de intermediación donde una prenda llega a un precio más alto en estos centros comerciales de lo que se puede adquirir en otros comercios de la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó.

> Con información de TÉLAM.

