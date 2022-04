Más de 700 artistas presentaron sus obras en la muestra LUNATICA

Desde el 1 abril hasta el 29 mayo se lleva adelante la muestra de arte multidisciplinario LUNATICA NFTs. La entrada es gratuita y cuenta con la organización de Fundación Cultural Andén 2222. Este año haciendo motivó a los NFT fenómeno vinculado al mundo cripto que permite la autenticidad de obras digitales.

Más de 4.000 metros cuadrados y 750 artistas presentaron sus obras. La inauguración contó con artistas de reconocimiento internacional entre quienes podemos mencionar a ALFREDO SEGATORI quien llevó adelante la dirección artística junto a su compañera Paula Pons.

¨Ahora que la pandemia nos permite, decidimos animarnos y sumar más artistas así también otras disciplinas claves como lo son la música y la danza , ambas juegan un papel clave para los valores de LUNATICA¨, dijo Paula Pons.

“El arte me acompaña, me brinda felicidad, a veces también conflictos, pero siempre me presenta una buena solución. Incentivo a todos que incluyan el arte en su vida. Los materiales están ahí afuera esperando. Yo me encontraba sin nada hasta que conocí el papel, la cinta y realice mi primera producción que es CABITO”, siguió diciendo Pons.

“En mis obras busco plasmar la conexión con lo superior, eso es algo que me motiva a seguir creando, estoy muy feliz de presentar mi última obra titulada Autumn”, expresó Valeria Soledad Morales.

Habrá obras de grandes artistas referentes y un espacio para las jóvenes promesas que revolucionan las redes sociales representando el arte nacional.

Amazonia, la última obra de Manuel Sahuet, artista Argentino que busca despertar conciencia retratando animales en peligro de extinción. Utilizando material reciclado. Próximamente estará exponiendo en Barcelona y organizando workshops por Europa.

Sin duda, la Escena Artística Nacional no para de crecer.

