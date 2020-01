Más de 2,1 millones de cordobeses no tomarán vacaciones, ni viajarán en el verano

La cifra surge de una encuesta realizada en la provincia de Córdoba. El 61% de los cordobeses respondió que “ni se tomará vacaciones, ni viajará”. Del otro lado, los que “piensan tomar vacaciones y viajar” son apenas el 18% de los habitantes de la provincia.

Por otro lado, el 16% “piensa tomarse vacaciones, pero no viajar”. Y un 5% “No sabe / No contesta”.

La provincia de Córdoba tiene 3,5 millones de habitantes, por lo que 2.135.000 cordobeses no se tomarán vacaciones, ni viajarán. Mientras que sólo 630 mil personas si lo harán. En tanto, otros 560 mil tendrán vacaciones, pero se quedarán en casa y armarán la pelopincho en el patio para hacerle frente al calor.

Si se suman los que no se toman vacaciones, ni viajan, con los que se toman vacaciones, pero no viajan, hay 2.695.000 personas (77%) que no se moverá de sus hogares o seguirán trabajando durante el verano. Se trata de un fuerte indicador de la realidad social y económica del país y de la provincia.

Los datos forman parte de una encuesta individual y domiciliaria, con 1800 casos, que la Consultora Delfos realizó en la provincia de Córdoba. Los relevamientos se efectuaron en noviembre y diciembre de 2019. Tiene una confiabilidad del 95% y el cálculo de error es de +/- 2,3%.

El trabajo de opinión pública revela una realidad invisibilizada, dado que normalmente todas las estadísticas oficiales, como las de cámaras empresarias se refieren a los que toman vacaciones y viajan. De acuerdo al resultado de este informe, la enorme mayoría de los cordobeses (4 de cada 5) no hará ningún viaje de descanso en el verano de 2020.

Por edades, el grupo con más personas que se toman vacaciones y viajan es el que tiene entre 18 y 29 años, con 21%. Luego le sigue el segmento 30-49 años, con 20%; 50-65 años, con 15%; y + 65 años, con 11%.

Desde el otro costado, entre los que no se toman vacaciones, ni viajan, prevalecen los +65 con un 70% de sus miembros en esa situación; seguidos del grupo 50-65 años, con 65%; continúa el segmento 18-29 años, con 59%; y el de 30-49 años, con 58%. Es decir, que la mayor restricción se produce entre las personas que están jubiladas o pensionadas, o que han superado los 50 años.

Observado por nivel socioeconómico, el 81% del sector social “bajo” no saldrá de vacaciones, ni viajará, que sumado al 9% que respondió que tomará vacaciones, pero no viajará, suman el 90% del segmento. En tanto, en el grupo de ingresos medios, el 62% no se tomará descanso, ni emprenderá ningún viaje, y el 17% sólo prevé vacaciones en su hogar. Ambos grupos representan el 79% de las clases medias. En ese sector social, hay un 17% que planea tomarse vacaciones y viajar. Por último, el sector “alto” tiene un 38% que no tendrá vacaciones ni viajes; un 31% que las tendrá y conocerá nuevos destinos; y un 21% que sólo se tomará vacaciones, pero no saldrá de su casa.

