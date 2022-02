Marcha contra el FMI en Córdoba: Piden investigar el ataque de encapuchados armados

La legisladora provincial Luciana Echevarría (MST en el FIT Unidad), condenó el ataque sufrido por manifestantes contrarios al acuerdo con el FMI el martes último. Como consecuencia de ello, un adolescente de 15 años en grave estado y varios heridos fuera de peligro. El chico recibió una puñalada. Del ataque participaron personas encapuchadas que exhibieron armas de fuego y efectuaron disparos al aire.

Echevarría expresó que “Lo sucedido es gravísimo y se tiene que llegar a la verdad, por eso exigimos que se lleve a cabo una investigación urgente para encontrar a los culpables y castigarlos”.

Agregó que “todo indica que fue un ataque premeditado, por la coordinación y simultaneidad de los ataques y por el uso de capuchas y armas. Esto se da en el marco de la militarización e incremento de la represión en las protestas que impulsa el gobierno de (Juan) Schiaretti”.

La legisladora puntualizó que “además lleva a cabo una campaña dirigida a lavarle la cara a la policía del gatillo fácil y paralelamente demonizar a quienes nos movilizamos, lo que sirve de amparo a grupos como los que nos atacaron. El gobierno, si se considera democrático, debería garantizar el derecho a la protesta, algo que contrasta con el accionar de su policía que liberó la zona donde se dieron los ataques.”

“Un hecho de esta gravedad no puede quedar impune, la violencia armada contra las movilizaciones no puede instalarse ni normalizarse. Por eso exigimos que el gobierno ponga a disposición las cámaras de la vía pública y que se avance con celeridad en la investigación para tener verdad y justicia y que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, demandó la legisladora.

En tanto, diputados del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) denunciaron los “graves ataques” a manifestantes durante la marcha contra el FMI realizada en Córdoba.

“De manera coordinada y simultánea, aparecieron en distintos puntos de la movilización grupos de personas encapuchadas que exhibieron armas de fuego. Evidentemente les dieron zona liberada”, denunció la diputada nacional Myriam Bregman desde su cuenta de Twitter.

También precisó que “las organizaciones que se movilizaron allí registraron, por el momento, varios compañeros y compañeras heridas, algunos hospitalizados y un joven de 15 años del (movimiento) Barrios de Pie en terapia intensiva en estado grave”.

“Grupos de encapuchados mostraron armas y dispararon al aire. Un compañero de 15 años de Barrios de Pie fue apuñalado y está en terapia intensiva. Todo nuestro repudio”, tuiteó el diputado nacional Nicolás del Caño, sumando su voz en repudio a los hechos acontecidos en la tarde del martes en la capital cordobesa momentos antes de finalizar la movilización.

El dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Christian Castillo calificó como “muy grave el ataque fascista contra la movilización en repudio al pacto con el FMI en Córdoba” y aseveró que “este hecho no puede quedar impune”.

En un comunicado emitido por movimientos sociales se detalló que “en la columna del Polo Obrero un grupo de infiltrados generaron disturbios y una estampida que causó lesiones a mujeres y menores de edad” y que tanto en la columna del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) como en la de Libres del Sur “desde un auto personas encapuchadas mostraron armas y dispararon al aire”.

“No descartamos ninguna hipótesis desde qué sector se puede haber gestado el ataque, pero exigimos al gobierno de la provincia una investigación de los graves acontecimientos ocurridos”, expresaron.

—