Maradona y el tango: Una relación de amor, bandoneones y gambetas

La esencia del tango se explica en la vida de Diego Armando Maradona. "El Diez" construyó su historia desde la miseria, el ascenso a la gloria y la tragedia después. No hubo en la historia de la humanidad un hombre que haya escrito lo que hizo Diego. Quizás por eso, su sensibilidad encontraba el cauce entre bandoneones y gambetas. Ningún lugar lo hizo tan feliz como una cancha de fútbol, ni tampoco ninguna música lo hizo emocionarse tanto como el tango.

Su origen humilde, entre casas de chapa y calles de barro en villa Fiorito lo marcaron para siempre. A flor de piel. Nunca renegó de eso, ni aún en sus momentos de fama y dinero, porque cada vez que Maradona tenía que hablar en serio, lo hacía con el corazón en la mano.

Hay algo de la historia del tango que se le parece. "En su origen suburbano, el tango era escuchado y bailado solo por hombres y rechazado por la oligarquía y las clases dominantes. Necesitó de la aprobación de la cultura francesa para ser aceptado en su país originario. Una vez que triunfó en París, gracias a Firpo, Gardel y otros fue aceptado e introducido en los salones porteños y la oligarquía lo integró como parte de su cultura" explica Hugo Fierro, periodista especializado.

¿Acaso no pasó lo mismo con Diego?, hijo de inmigrantes italianos, encontró el reconocimiento nacional cuando triunfó en Europa y fue campeón del mundo. Antes era el "Pelusa", después fue Maradona. Hoy parece que la admiración y el cariño expuesto en las redes no conoce clase social.

DIEGO, EL TANGUERO

El tango llegó verdaderamente a los oídos de Diego cuando ya había triunfado en Europa. Él mismo lo cuenta en la última entrevista que accedió, donde además interpreta unas estrofas de "El clavelito" de Miguel Montero. "Cuando volví, volví con un tango en la camioneta llorando", comienza la anécdota.

Su historia de superación, casi literaria se puede resumir en otro tango también interpretado por el protagonista de esta nota. Quizás, la canción tanguera más famosa que Diego entonó: "El sueño del pibe", de Reinaldo Yiso.

En 1992, a dúo con Carlos Rusi, en un acto de beneficencia en Tres Arroyos, Maradona elige cerrarlo con otro tango de Montero, "Cucusita" y lo canta con la misma pasión que cuando enfrentó a la muralla inglesa en el 86. Él mismo reveló el archivo inédito en 2017, subiendo el video a su cuenta de Instagram. El evento se realizó luego de jugar un partido a beneficio para "Caminemos Juntos, un centro de ayuda a discapacitados de Buenos Aires".

En 1988, se animó a cantar "Caminito" de Carlos Gardel junto al tanguero Hugo Marcel en el programa "Grandes valores del tango". En la entrevista posterior explicó su gusto por el género y dejó una linda frase: "Me encanta el tango. Lo hago muy mal, eso es cierto también, pero el que no prueba, no sabe nunca cómo le va a ir. Entonces a mí me gusta probar siempre". Luego reveló que también entonó "Caminito" junto a Julio Iglesias y Plácido Domingo en Catalunya, ante nada menos que 100 mil personas. ¿Miedo? a nada ni a nadie.

Hasta acá fueron todas interpretaciones del "Diez", pero quizás la menos recordada y más emocionante fue la que le dedicó Leonel Capitano en el programa "La noche del diez". El tanguero sorprendió a Diego, con una estrofa que la producción había sacado, luego de reproducirla en la pantalla gigante, y desató los aplausos de los presentes e incluso emocionó a "Don" Diego, el papá de Maradona. Una perla en una noche mágica.

La emoción y el recuerdo por su mamá, "Doña Tota" también afloró en el programa "Perros de la calle" de Radio Metro, conducido por Andy Kusnetzoff, cuando el músico Jorge Alvarado lo sorprendió con una maravillosa versión de "La mano de Dios" sin letra, con guitarra y bandoneón.

