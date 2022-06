Manzur respaldó la gestión económica y ratificó el compromiso de recuperar el salario

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, respaldó este jueves en el Senado la gestión económica del Gobierno nacional y reiteró el compromiso para recuperar el valor real de los salarios ante los aumentos de los precios, al asegurar que la inflación “es el principal tema” que la Argentina debe atender. También dijo que el faltante de gasoil comenzará a solucionarse de modo paulatino a partir de las próximas 24-48 horas.

En su primer informe ante la Cámara alta, Manzur explicó que “el índice mensual de la actividad económica lleva 13 meses consecutivos de crecimiento interanual” y afirmó que hubo “una recuperación generalizada” en diversos sectores como el comercio, la industria y la construcción.

“En 2021 la economía argentina se expandió 10,3 por ciento. Se recuperó en un solo año el impacto de la pandemia en el aparato productivo. El descenso había estado en el orden del 9 por ciento, la caída del PBI y esa dinámica virtuosa continúa en lo que va del año”, añadió.

El ministro explicó que en el primer trimestre de este año el crecimiento acumuló una tasa del 6,1 por ciento y precisó que “de esta manera no sólo se recupera la economía sino los niveles previos a 2019”.

Manzur precisó “el desafío central del Gobierno es superar los 85 mil millones de dólares las exportaciones” al responder preguntas de los senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio sobre las previsiones del plan económico.

En un tramo de la exposición, el funcionario recriminó a la oposición el no haber acompañado la aprobación de un Presupuesto para la administración del gobierno de Alberto Fernández, al señalar que por esa razón había muchas previsiones que no podían establecerse.

“Estamos sin presupuesto, con todo lo que esto implica. Se nos piden datos y acciones en algo que no nos acompañaron a tener un presupuesto para tener una cierta previsibilidad sobre algo”, respondió a legisladores de JxC que le reprocharon la supuesta falta de previsibilidad en materia de combustibles.

El jefe de Gabinete ratificó el compromiso de reducir “paulatina y muy progresivamente” el déficit de financiamiento y destacó el compromiso del Gobierno nacional de recuperar el valor de los ingresos reales de los trabajadores argentinos “con paritarias que superen la inflación”.

También asumió que la suba de precios “es el principal tema” que Argentina debe atender y que “la inflación es un fenómeno propio de larga data que tiene múltiples razones” en Argentina.

Manzur aseguró que “gobernar es dar trabajo” y dijo que se observó un descenso del desempleo, que en el último trimestre del año pasado alcanzó un valor del 7 por ciento.

También confirmó que “se llegó a un acuerdo con el Club de París para prorrogar los pagos del próximo vencimiento del 30 de septiembre de 2024”.

Aseguró que el Gobierno argentino continuará con las medidas para saldar la deuda externa con todos los sectores y sostuvo que el próximo paso de acordar con el Club de París “tiene que ver con la decisión de ordenar las cuentas de Argentina en el plano internacional”.

Manzur afirmó en ese sentido que su espacio político, el Frente de Todos, “nunca hubiera asumido semejante nivel de deuda”.

Destacó además que la Argentina “fue uno de los países que más vacunas consiguió” para atacar al coronavirus y dijo que se otorgó “una ayuda extraordinaria por parte de un Estado presente” a los sectores más vulnerables durante la pandemia.

También aceptó que la democracia en el país “tiene deudas pendientes” en el plano social, pero ponderó las políticas de consensos obtenidas en temas que unen a los argentinos como “el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas” o la política contra la violencia de género.

Antes de ingresar al recinto para exponer su informe, Manzur fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del primer piso de la Cámara alta.

El funcionario expuso durante 50 minutos ante los senadores para dar luego lugar a las preguntas de los senadores de las distintas provincias.

El primero en preguntar fue el senador radical Víctor Zimmerman, quien se quejó de la falta de previsiones del Gobierno en materia energética y preguntó qué iba a pasar con a obra pública, fundamentalmente con las provincias del norte del país.

DEFINICIONES MÁS IMPORTANTES

-“Estamos sin presupuesto. Tenemos reconducido el presupuesto de 2021. Esto solo pasó en 2011, con todo lo que esto implica. Con mucho respeto y humildad, se nos piden precisiones, datos y acciones en algo que no nos acompañaron, que es a tener un presupuesto, cierta previsibilidad sobre algo donde estaban formuladas muchas de las acciones y de las obras que ustedes mismos están planteando. Esta es la verdad”.

-“Se habló de falta de previsibilidad en materia de combustible. Con respecto al año anterior, sólo en importación de gas estamos más del 400% arriba. Nuestra YPF, que hoy tiene el 50% del mercado, se ha comprometido y va a duplicar la importación de gasoil, puntualmente, para dar respuesta”.

-“¿Cuándo vamos a resolver la cuestión energética? A partir de las próximas 24-48 horas de forma paulatina, pero se va a resolver porque tiene que ver con la Argentina que queremos y buscamos: federal, que incluya y genere oportunidades con la potencia de las economías regionales”.

-“No es que no aprobaron el presupuesto: lo votaron en contra. Tenemos las herramientas para seguir adelante, pero nos tenemos que hacer cargo de cómo son las cosas. Cuando me tocó ser oposición y ustedes eran gobierno, nosotros democráticamente entendimos que les habían asignado una responsabilidad y les votamos el presupuesto todos los años consecutivos para que el gobierno del entonces ex presidente tuviera todas las herramientas para llevar adelante, algo que a nosotros no nos pasó”.

-“Tenemos situaciones difíciles Hablamos de una pandemia y de una guerra, y nos hacemos cargo. Pero también seguimos adelante. Por eso, con todas estas externalidades que no teníamos previstas, Argentina sigue adelante. Hay que mirar con una visión optimista hacia adelante por los grandes recursos que tiene la Argentina”.

-“¿Saben cuál era el presupuesto destinado al interior de toda la Argentina en el año 2019? Seis mil millones. ¿Saben cuánto es el presupuesto hoy reconducido y ampliado para destinar a todo el interior de la Argentina? Cuarenta y seis mil millones. ¿Falta? Sí, no vamos a resolver las asimetrías de un día para el otro. Pero que cada uno se haga cargo de lo que tiene.

-“Hay una vocación y decisión política de ir cerrando brechas. Las asimetrías no son de ahora, sino que vienen desde hace décadas en esta Argentina macrocefálica y concentrada. No es normal que el 85% de la Ciencia y Tecnología se concentre en el AMBA”.

-“La inversión la vamos a hacer con nuestras cuentas. Arsat fue una creación nuestra, de nuestro gobierno, y lleva ya su tiempo. Empezó en 2006, después empezamos en 2009 con más de 40.000 kilómetros de fibra óptica. En 2011/12 avanzamos con los satélites y durante toda la gestión anterior se abandonó todo esto. Tuvimos que pagar 7 millones de euros para conseguir los lugares geoespaciales de los satélites”.

-“Hay un convenio firmado de 400 millones de dólares entre Arsat y el Ministerio de Educación para conectar hasta fin de año 42.000 escuelas. El 90% de las criaturas que van a la escuela en el país. Son 400 millones de dólares de un presupuesto que no lo votaron y nosotros lo reconducimos para invertir. Esas son las decisiones y prioridades políticas que tenemos”.

> Con información de TÉLAM.

