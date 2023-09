Córdoba: Macri sostuvo que Bullrich va a hacer “el cambio profundo que quieren los argentinos”

El exmandatario Mauricio Macri afirmó este martes que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, es la que va a “llevar el cambio profundo que quieren los argentinos”, al hablar con los medios locales en la ciudad cordobesa de Villa Allende.

Macri arribó a la ciudad de Córdoba para luego partir hacia Villa Allende, localidad del Gran Córdoba adyacente con la capital, para reunirse con vecinos en el marco de una visita de campaña electoral para respaldar la candidatura de Bullrich.

“Es el momento de emprender un cambio con una mujer que tiene los valores, tiene la personalidad, tiene el coraje y tiene la decisión para el cambio profundo que todos soñamos”, sostuvo el exmandatario nacional entre 2015 y 2019.

Macri remarcó que Bullrich no ve la hora que “llegue el 11 de diciembre para empezar a ordenar la vida de los argentinos”.

Al respecto, dijo que JxC “tiene un grupo de dirigentes que se ha ido preparando, que ha hecho un trabajo serio y profundo, que tiene planes y tiene una conductora para ejecutar los cambios”.

Asimismo, dijo a los cordobeses “se viene el cambio. Fueron los protagonistas en 2015 cuando muy pocos creían en la necesidad del cambio profundo y llegamos al gobierno cuando todavía había muchas dudas: ahora en serio la mayoría de los argentinos quieren un cambio profundo y eso lo va a llevar Patricia”, reafirmó.

El actual presidente ejecutivo de la Fundación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) pasó en horas de la siesta por el Paseo del Buen Pastor de la capital, donde caminó y recorrió el lugar junto a jóvenes, y cerró la jornada con una reunión abierta en el Hotel Eleton de la ciudad de Villa Carlos Paz.

En esa villa turística, Macri reforzó su apoyo a la candidata de JxC y dijo: “El 22 de octubre hay que luchar para convencer a todos aquellos que quieren un cambio, que el cambio posible se llama Patricia”.

En el encuentro de Villa Carlos Paz también hizo un balance personal de su actividad política, y aclaró: “Yo no me arrepiento un día de los 20 años que puse en la política, a pesar de todos los problemas que traje a mi familia; no me arrepiento un día de lo que he hecho porque siento que lo más lindo que le puede pasar a uno es la sonrisa de ese chico que recibió la capacitación, o el pueblo que tenía un nuevo acceso, o una planta potabilizadora de agua, tantas miles de obras que hicimos por todo el país”.

Consultado por los legisladores radicales que dieron quorum para tratar la media sanción de la quita del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que se debatía hoy en la Cámara de Diputados, Macri expresó que le “parece” que no estaba hablado, “pero el populismo es muy contagioso”.

En tanto, al pasar por la localidad cordobesa de Jesús María, reconoció que “la deuda” con el FMI “existe” y que la tomó durante su gestión “para reemplazar la que ya existía”.

“Estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa”, contestó el dirigente del PRO al periodista Luis Sánchez, de Radio La Ronda.

Mientras que este miércoles, el expresidente estará en la localidad de Oncativo y concluirá su agenda de Córdoba en la ciudad de Villa María, donde respaldará al candidato a intendente del PRO Darío Capitani, en el marco de las elecciones municipales que se realizarán en esa localidad el 1 de octubre.

> Con información de TÉLAM.

