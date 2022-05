La nueva vida de Luis Scola: Comprará el 51 por ciento del Varese en Italia

Luis Scola, emblema de la Generación Dorada del básquetbol argentino, adquirirá más de la mitad del paquete accionario del Pallacanestro Varese, el club italiano en el que se desempeñaba como gerente deportivo luego de dejar la práctica profesional el año pasado.

En su nueva vida, uno de los basquetbolistas argentinos más importantes de la historia de este deporte, fundó antes de su retiro, una tecnológica denominada Stadio Plus, un negocio que se anuncia como “la moneda oficial con la que operarán clubes, deportistas, ligas y marcas vinculadas al deporte”. Puntualmente, la start up hace NFTs (Token No Fungibles) de deportistas, clubes, ligas y marcas deportivas, que son compradas por coleccionistas y fans. Uno de sus socios es Jon Fatelevich, un empresario argentino radicado en España. Justamente, Fatelevich explica que un NFTs es un token de utilidad no una criptomoneda.

En una entrevista con Forbes Argentina, Fatelevich detalló que “vamos a emitir mil millones de tokens. Eso va a ser el total de los tokens que habrá. En principio, se van a vender menos del 10% de los tokens. Liberados en el mercado serán menos de 100 millones de tokens. Los deportistas, clubes o ligas lo van a usar como una moneda de cambio dentro de la plataforma. Servirán para que un fan pueda comprar los NFTs de ellos. Luego, ellos canjearán estos tokens por dinero real. Estos tokens luego cotizarán en algunos exchanges, casas de cambio del mundo cripto. Vas a poder comprar y vender nuestros tokens. Pero también los que tengan estos tokens tendrán beneficios”.

Luego de poner en marcha Stadio Plus, de acuerdo con lo expuesto por la directiva de la institución italiana, a través de un comunicado, el excapitán del seleccionado argentino, de 42 años, comprará “el 51 por ciento de las acciones de la sociedad, tal como estaba previsto en el contrato firmado” un año atrás, cuando el ex Indiana Pacers, Toronto Raptors y Houston Rockets, entre otros clubes, “se retiró como jugador y pasó a la planta de la entidad como dirigente”.

“Las condiciones del acuerdo se mantendrán privadas y confidenciales”, agregó el texto.

“Estoy extremadamente contento por esta posibilidad. Confío en que con esto, que le dará más sentido al trabajo que se hizo durante esta campaña, se puedan traer muchas satisfacciones a Varese”, apuntó Scola, luego de la reunión del directorio de la sociedad celebrada en el Enerxenia Arena.

La operación se hará oficial solamente después de que se hayan completado todos los trámites burocráticos requeridos.

El Varese tiene su sede en la ciudad del mismo nombre, habitada por unas 82 mil personas. Se encuentra en el Norte del país peninsular, en la región de la Lombardía, una de las de mayor desarrollo económico e industrial de Italia. Varese es sede de empresa como las aeronáutica Aeromachi y Augusta (helicópteros), Cagiva (Motos) y Whirpool (Artículos del hogar). Se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Suiza y la principal ciudad de esa región es Milán.

El Varese es uno de los clubes más laureados de Italia, detrás del Olimpia Milano, y con más prestigio de Europa. En la lista de sus conquistas se encuentran 3 Copas Intercontinentales, 5 Copas de Europa, 2 Recopas de Europa, 10 ligas italianas, 4 copas de Italia y una Supercopa italiana.

>> PARA CONOCER EL PENSAMIENTO DE LUIS SCOLA

>> LA CARRERA DE SCOLA

La vinculación de Scola con el Varese arrancó a mediados del 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando se alistó como jugador y disputó esa campaña con el equipo hasta el año pasado, antes de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio con el elenco albiceleste que condujo el DT Sergio Hernández.

Scola tuvo una carrera como jugador de 26 años. Empezó en Ferro Carril Oeste (1995-1998), su primer y único club en Argentina antes de dar el salto a Europa, donde se desempeñó como jugador del Gijón Baloncesto y el TAU Cerámina, ambos de España.

En ese país fue considerado el “Rookie” (Jugador Novato) en 2000 y el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga ACB en 2005 y 2007. Fue campeón de liga en 2002, tres veces ganador de la Copa del Rey (2003, 2004 y 2006) y otras tres de la Supercopa (2005, 2006 y 2007), todo con el TAU Cerámica.

A mediados de 2007 se produjo su desembarco a la NBA, dos años después de una frustrada negociación con San Antonio Spurs, la franquicia en la que brilló su compatriota y amigo Emanuel Ginóbili.

Los primeros cinco años en el básquetbol estadounidense los transcurrió en los Houston Rockets y al cabo de su primera campaña integró el quinteto de los mejores “rookies” junto con Kevin Durant, entre otros.

Después de jugar una temporada en Phoenix Suns (2012-13) pasó dos a Indiana Pacers (2013-15), una en Toronto Raptors (2015-16) y la última en Brooklyn Nets (2016-17).

Clausura su etapa en el mejor básquetbol del mundo, ya siendo una leyenda del deporte argentino, Scola se lanzó a una experiencia en China para jugar en Shanxi Zhongyo (2017-18) y Shanghai Sharks (2018-19).

Al regreso de Asia, el capitán del seleccionado argentino marchó a Italia para llegar activo al último gran desafío de su carrera: los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Primer jugó en el Olimpia Milano (2019-20) y luego en el Varese, con el que promedió 17,8 puntos y 6,6 rebotes por partido, según la Liga Italiana (Legabasket).

Su último partido como profesional fue con el seleccionado argentino el 3 de agosto pasado en la derrota 59-97 ante Australia, por cuartos de final de los JJOO. Con 7 puntos y 4 rebotes diseñó la última planilla de una inolvidable historia de 22 años con la “Albiceleste”.

Scola, es el máximo anotador histórico del seleccionado, marcó 2.857 puntos en 173 partidos con el equipo nacional en 22 torneos diferentes. Miembro de la Generación Dorada, disputó cinco Juegos Olímpicos: fue campeón en Atenas 2004, bronce en Beijing 2008, cuarto en Londres 2012 y cuartofinalista en Río 2016 y Tokio 2020.

Los logros de Scola en el seleccionado “albiceleste”

– Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas de 2001.

– Medalla de plata en el Mundial 2002.

– Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

– Medallas de oro en el FIBA Diamond Ball 2008.

– Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

– Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas de 2011.

– Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2019.

– Medalla de plata en el Mundial 2019.

VER Scola, un crack distinto.

> Con información de TÉLAM.

—