Luis Juez: “Nuestro ministro de Agricultura será un hombre de la Mesa de Enlace”

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, afirmó en Río Cuarto, en un encuentro con productores agropecuarios y empresarios que “el ministro de Agricultura de nuestro gobierno será un hombre de la Mesa de Enlace del sector agropecuario”.

Acompañado por el candidato a Vicegobernador, Marcos Carasso, el actual Intendente de Monte de los Gauchos, presidente del Foro de Intendentes radicales y candidato a legislador departamental por el Departamento Río Cuarto, Ariel Grich y los dirigentes radicales, Antonio Rins y Juan Jure, Juez expuso sus lineamientos básicos sobre seguridad, salud y educación y repasó los puntos centrales del plan “Paz y Seguridad para Córdoba” presentado la semana pasada.

Del encuentro con Juez participaron, entre otros, Javier Salvatore, presidente de la Sociedad Rural de Vicuña Mackenna; Sebastián Laborde, de la Fundación Mesa Enlace; Gabriel De Rademaker, de CRA y presidente de la Fundación Mesa de Enlace; y Guillermo Vitelli, de la Fundación Mesa de Enlace.

La Mesa de Enlace reúne a las principales entidades gremiales del sector agrario, como la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y CONINAGRO.

Juez expresó que “necesitamos que cada uno de ustedes ponga el prestigio que han construido en sus vidas y nos ayuden a lograr la oportunidad que necesitamos para gobernar a nuestra querida Córdoba. Ustedes tienen que ayudarme para que yo sea el gobernador de todos los cordobeses, sin distinciones de ningún tipo”.

Agregó luego que “hasta el 25 de junio toda nuestra concentración está puesta en ganar la Gobernación de la Provincia de Córdoba, no participamos en ninguna interna que discuta candidaturas nacionales y eso lo saben y así lo entendieron los dirigentes de nuestro Frente. Ya estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el próximo 6 de junio, Mauricio Macri nos estará acompañando en la presentación de nuestras propuestas en la Bolsa de Comercio de Córdoba “.

El senador nacional apuntó que “estamos peleando contra un monstruo que está reventando miles de millones de la plata de todos los cordobeses en pauta publicitaria y eso es señal de que sus prioridades están muy lejos de las necesidades de los cordobeses y saben también que su ciclo de 25 años se agota”.

Mientras que en distintos actos que encabezó en los departamentos Roque Sáenz Peña, General Roca y Río Cuarto, Juez, aseguró que “acá, en el interior del interior, es donde más se siente el abandono que las políticas cosméticas de este gobierno ha instaurado. En todos estos años solo se construyeron 22 viviendas sociales en esta ciudad de Vicuña Mackenna; no hay médicos y el gas natural llega hasta la ruta, pero no entra a los hogares de nadie ni a las Pymes. Entonces, ¿dónde está ese Estado que dice que hace y hace? Al parecer, por aquí no anduvo”.

Juez fue terminante al afirmar que con su gestión, los recursos estarán donde lo necesiten los ciudadanos. “Nosotros vamos a redirigir el presupuesto para poner la plata de los cordobeses donde la necesitan los cordobeses, nunca se nos ocurriría gastar entre 9000 y 13000 millones de pesos para pauta publicitaria como lo hacen ahora. Cuando sea gobernador ese dinero, que es de todos, será destinado a recuperar el salario de los docentes y los médicos. Será invertido en la construcción y recuperación de hospitales y escuelas y en la formación de personal policial y adquisición de herramientas que garanticen una mayor seguridad para los cordobeses “, aseveró Juez.

