Luis Juez: “La Policía no puede ser usada como una unidad básica”

El senador nacional Luis Juez (Frente Cívico / Juntos por el Cambio) recorrió Bell Ville, Monte Maíz y Laborde y aseguró que “la policía no puede ser utilizada como una Unidad Básica”.

De la gira también participó el diputado nacional Héctor Baldassi. En la oportunidad, Juez destacó el trabajo productivo de la región, visitó la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz y participó de una reunión en Laborde con intendentes de la región, dirigentes regionales y provinciales de Juntos por el Cambio (JxC).

“Tenemos que aprovechar esta gran oportunidad que tenemos para intentar gobernar Córdoba. Nos tenemos que aferrar a esta ilusión y dar pelea todos juntos. Debemos llevar este mensaje de unidad a cada rincón de la provincia. Sabemos que la única posibilidad que el peronismo tiene de seguir en el poder es tratando de dividirnos y por eso tenemos que actuar con inteligencia”, planteó el legislador nacional.

Agregó que “el gobierno no tiene límites para intentar quedarse en el poder. En vez de replantearse la estrategia sanitaria va a redoblar la propuesta publicitaria. En vez de cambiar el sistema de seguridad comprarán nuevos patrulleros y nos harán creer que han mejorado la situación. Sin embargo, pese al ocultamiento de la información pública, descubrimos de un día para el otro que por dos años no van sumar nuevos policías sino que van a incorporar personal retirado. Ha quedado demostrado que a nadie se le ocurrió, en 24 años de gobierno, quitarle criterio partidario a la gestión de seguridad. La policía no puede ser utilizada como una Unidad Básica”.

Apuntó que “tenemos que cambiar esta realidad estando todos juntos. Yo nunca he ocultado mi vocación de ser candidato a gobernador, pero con igual vehemencia voy a decir no soy un caprichoso. Si aparece un dirigente mejor parado, mejor posicionado y con mayor captación de votos, yo acompaño”.

Por último, señaló que “tenemos que ser inteligentes y entender, como dice (el presidente de la UCR y diputado nacional) Marcos Carasso, que vamos a ganar si llevamos esta idea transformadora casa por casa, pueblo por pueblo y decimos que está vez estamos preparados y que JxC va a ser gobierno el año que viene”.

