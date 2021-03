Los supermercados criticaron el proyecto de Quinteros: “Es una propuesta infundada”

La Cámara de Supermercados de Córdoba (CaSuC) rechazó la iniciativa del concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) de prohibir la exhibición y comercialización de “productos no saludables” en las líneas de caja de supermercados, hipermercados y farmacias.

“Si bien es noble el fin de esta iniciativa, que apunta a la necesidad de promover distintas acciones que contribuyan a la reducción de los índices de obesidad, estimulando mejores hábitos alimentarios y reduciendo el consumo de sustancias dulces, para disminuir sobrepeso, diabetes u otras enfermedades producidas por el consumo excesivo de azúcares, consideramos infundada esta propuesta”, dice el comunicado de prensa difundido este fin de semana.

Quinteros propuso “prohibir todo tipo de publicidad, exhibición y ofertas de alimentos con alto contenido de azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, bebidas que contengan azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, en cualquiera de sus formas, de frutas artificiales o bebidas energizantes en proximidades inmediatas y de hasta tres (3) metros de las cajas registradoras de los supermercados, hipermercados y farmacias (de la ciudad de Córdoba)”.

Afirman los supermercadistas que “debemos debatir constructivamente sobre este tema tan importante como lo es la alimentación, el flagelo a nivel mundial de la obesidad y todas sus enfermedades asociadas, que merece acciones mucho más profundas y serias que coartar el derecho constitucional de comerciar libremente”.

Explican que “el formato de autoservicio de un supermercado, implica tener igualmente acceso a los productos a pesar de las distancias. En el sector surpermercadista la participación en la venta de golosinas implica menos del 10 % de la misma, es decir que cada 100 golosinas que se venden solo 8 o 9 se venden en nuestros locales, esto significa que el resto se consume en todos los otros canales de comercialización. Lamentablemente el desconocimiento general de los canales de venta y la participación de cada uno de ellos en los hábitos de consumo, apunta indefectiblemente contra el supermercadismo”.

Puntualiza la CaSuC que “no comercializamos productos no autorizados y que, en nuestros negocios, desarrollamos con una trascendencia importante, espacios de productos saludables, ya sea para celíacos, productos diet, bajos en sodio etc., dando visibilidad, y aportando a la difusión del sano consumo” y agregan que “la problemática de la mala alimentación no trasciende por vender caramelos en una línea de caja”.

Señalan luego que “la razón fundamental por la que se colocan para su venta este tipo de productos, no son solamente comerciales, sino también como estrategia de seguridad, ya que en estos lugares se colocan otros productos costosos (como máquinas de afeitar, pilas, etc), que por su tamaño o costo los hacen vulnerables a hurtos”.

Finalmente, plantean que “debemos sostener acciones educativas que prioricen que es esencial nuestra responsabilidad individual para elegir qué consumir, que partan primeramente desde el seno familiar, luego la escuela y el Estado involucrado para fomentar el consumo saludable de alimentos”.

