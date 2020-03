¿Los payasos tienen sexo? La payasa Ultravioleta lo cuenta en su unipersonal

"Los payasos no tienen sexo. No, no tienen. No tienen. ¿Alguien alguna vez se chamuyó a un payaso? ¿Quién se curtió a un payaso? Nadie... Porque no tienen. No... tenemos... ¿Lo ves a Piñón Fijo enbolas...? La gracia no calienta. La chispa no provoca...", dice Agostina Rosatta en su micromonólogo El sexo de los payasos. La actriz cordobesa Gabriela Tomé adaptó este texto para crear una comedia humorística y poner en escena el tema con las propias experiencias de su clown Ultravioleta.

En el unipersonal Yo (,) Ultravioleta, la payasa comenta que su trabajo en fiestas infantiles o su desbordante simpatía son las razones por las que no tiene encuentros sexuales o relaciones duraderas con nadie. Ella está en la búsqueda de esa persona, entonces atravesará cambios cada vez más extrovertidos de su personaje para lograr que alguien la vea como un ser que también disfruta del placer sexual.

Durante la obra, además de reírse, el público interactúa constantemente con la protagonista.

Gaberiela Tomé es actriz y payasa. Se especializó con formadores en máscara, payaso, bufón y teatro nacional e internacional, como Julieta Daga, Laura Ortiz, Cristina Martí, Cristina Moreira, Martín Pons, Chino Castillo y Guillermo Vanadía entre otros argentinos, y los españoles Hernan Gené y Pablo Ibarluzea.

Como clown, antes de Yo (,) Ultravioleta, participó de MEDEA Payagedia Euripídica (2017), Clownville TERCERO (2017), Clownville 2 AÑOS (2016), Clownville-Dúo varietístico (2015), entre otras. Por otra parte, como actriz trabajó en Body art de Sol Rodríguez Seane (2019), El mundo feliz de Alhelí de Jorgelina Castagno (2018), Esto no es Moliere una creación colectiva (2017), Roberto de su autoría (2016), La Farsa de la luna y la muerte de Alfonso Zurro (2015), Alquilé tu vientre de Eduardo Grilli (2014), y Nuestras vacaciones de Diego Ferrero (2009).

PARA AGENDAR

Sábado 14 de marzo, a las 20:30, en Sala Menor, Teatro Ciudad de las Artes, Av. Pablo Ricchieri 1955.

Ficha Técnica

Titulo Original: "El Sexo de los Payasos"

Autora: Agostina Rossatta

Adaptación: Gaby Tomé.

Dirección: Gaby Tomé y Julieta Bringas Costa

Elenco: Gabriela Lilian Tomé

Técnico: Agustín Sanchez Labrador

Género: Clown

Duración: 75 minutos

* Espectáculo para mayores de 16 años

--

