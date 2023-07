Los mejores destinos para superar un mal de amores

Viajar solo está de moda y no siempre porque no se está en pareja. Según estudios recientes de la industria turística, que detalla un informe de Statista, “una de cada cuatro personas planea aventurarse en solitario este año”.

Este dato no sorprende si se tiene en cuenta que como indica el mismo reporte, “la cifra mundial de solteros se ha incrementado notablemente en la última década y muchos de ellos viven en países relevantes para el turismo emisor y el gasto turístico”.

Por este motivo, los solteros no están solos, sino que disponen de una extensa comunidad viajera por conocer y los mejores planes para alcanzarla gracias a la propuesta de Civitatis, la marca referente en distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en los principales destinos del mundo.

En este marco y con motivo de conmemorarse el Día Internacional del Mal de Amores el próximo 29 de julio, Civitatis propone celebrarlo “viajando contigo mismo para encontrar, quién sabe, a una nueva alma gemela o para descubrirte y disfrutar a tu aire”.

“Flexibilidad para moldear el viaje, la sanación de ciertos traumas vitales o la interacción con los lugareños son algunas de las motivaciones que mueven a los single travelers”, tal como reveló el estudio de Statista.

En esta línea, para los viajeros solitarios, Civitatis tiene mil alternativas y enumeró diez destinos que los expertos en la plataforma señalan como idóneos y con las actividades más ‘top’ para explorarlos en soledad o con compañías inesperadas:

Nueva York, EE.UU

No hay una escapada más indicada para casos de mal de amores que la ciudad que nunca duerme, donde decir adiós a la rutina entre rascacielos, escenarios de series y películas, teatros de Broadway, restaurantes y bares de moda y cinematográficos hoteles de lujo, está a la orden del día. Es tal su ajetreo y la cantidad de cosas que se pueden hacer que quién sufre por el fin de una relación no tendrá ni un minuto para pensar en su ex pareja. Por ejemplo, el tour de Civitatis por los mejores bares con terraza de la Gran Manzana es todo lo que se necesita para una rápida recuperación.

Berlín, Alemania

Joven, alternativa, liberal y experimental, Berlín es cuna de las tendencias artísticas y de la marcha nocturna europea que se manifiesta en clubs únicos o bares ‘underground’ que conforman un escaparate artístico urbano. Es una de las pocas ciudades del mundo donde resulta muy fácil conocer gente con una cerveza en mano sobre todo en escenarios como el famoso Icebar, creado con 70.000 kilos de hielo, cuya visita propone Civitatis.

Riviera Maya, México

Tulum es sinónimo de sol, playas maravillosas, hoteles muy chic, cultura y epicentro de fiestas frente al mar. La Riviera Maya mexicana tiene todos los ingredientes del mejor Caribe con miles de planes y visitas turísticas para complementar cuando el visitante se canse de reposar en la arena. Por ejemplo, la experiencia de nadar con tiburones en la paradisíaca Isla Mujeres que ofrece Civitatis y que resulta una gran posibilidad de conocer amigos nuevos para compartir el resto de la estancia.

Londres, Reino Unido

Si Nueva York no duerme, Londres tampoco lo hace. La capital británica es un hervidero de alternativas culturales, musicales y de ocio que es imposible conocer en un solo viaje, ya que siempre tiene alguna novedad como el descubrimiento de algunos de sus restaurantes cosmopolitas y de las cocinas del mundo que los nutren. Para quienes decidan viajar al destino, Civitatis ofrece un tour gastronómico para encontrar estas nuevas opciones y compartirlo con otra gente.

Miami, EE.UU.

La capital de la fiesta de Estados Unidos tiene, en realidad, muchos más motivos para conocerla y es perfecta para ir sin pareja. Clubes nocturnos, playas, arte y diseño a raudales y restaurantes de moda, son siempre un plan infalible. Para quitar el estrés de la ruptura, nada como una dosis de adrenalina panorámica, por ello Civitatis propone, por ejemplo, la experiencia de contemplar el skyline mientras se practica parasailing.

Bangkok, Tailandia

Aventura, playa, ciudades vibrantes, poblaciones rurales para quedarse a vivir en un retiro o islas paradisíacas. Tailandia lo tiene todo para ir solo o sola, con la tranquilidad de planificar un viaje a su modo, improvisando y extendiendo la estancia donde más guste. Por algo lo llaman el país de las mil sonrisas. Su cocina callejera, famosa en el mundo entero, está al alcance de manera sencilla en su espectacular capital, por lo que Civitatis propone compartir estos sabores y experiencias con más gente en un tour gastronómico inolvidable en tuk tuk.

Bali, Indonesia

Jugar con las olas, tostarse al sol, sumergirte en la energía y la paz de la isla de Bali, conocer sus pueblitos artísticos e imponentes volcanes, pasear serenamente por campos de arroz o internarse en la selva del norte para un viaje de aventura, son algunas de las experiencias que recomienda Civitatis en uno de los destinos más buscados por los solteros.

Ibiza, España

Ibiza compite con Mikonos por ser la isla de la fiesta por excelencia, por sus archiconocidas discotecas y sus sesiones con los DJ más famosos del mundo. El destino es ideal para descontracturarse y regresar con mil amigos nuevos. Sugerencia: durante el día, vale la pena explorar sus calas o apuntarse, con Civitatis, a la fiesta Float Your Boat frente a una puesta de sol sin precedentes.

Ámsterdam, Países Bajos

Àmsterdam es una de las capitales más turísticas y animadas de Europa, y a pesar de su pequeño tamaño, es perfecta para socializar y conocer gente. Lo ideal es alquilar una bicicleta a través de Civitatis y contratar su tour guiado para pedalear de museo en museo, de bar en bar, y enamorarse de cada rincón.

Paris, Francia

París es la ciudad del amor y, por lo tanto, el destino perfecto para volverlo a encontrar. También es el destino perfecto para pasear en soledad, degustando un cruasán y un café en la terraza de algún bistró típico o disfrutar de un espectáculo emblemático como el del Moulin Rouge.

