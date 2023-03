Los docentes rechazaron la oferta oficial y convocaron a un paro y movilización el viernes

Los docentes nucleados en la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC) rechazaron este lunes la propuesta salarial del Gobierno de la Provincia e informaron que realizarán un nuevo paro de 24 horas el próximo viernes 10 de marzo. Será la segunda medida de fuerza del gremio docente durante el presente ciclo lectivo, ya que el lunes 27 de febrero, no iniciaron las clases.

La decisión se tomó en el marco de la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales resolvió no aceptar el ofrecimiento del Ministerio de Educación y estableció un plan de acción en reclamo de una nueva propuesta.

En ese sentido, este miércoles, adherirán al Paro Internacional de Mujeres del 8M. El plan de acción continuará el jueves 9, con acciones con cuerpos orgánicos por departamento; el viernes 10 con paro y movilización; y el martes 14 se desarrollará una nueva asamblea de Delegados Departamentales para analizar las medidas a seguir.

“De existir una nueva propuesta salarial superadora, se iniciará el proceso de información, consulta y resolución”, indicó el gremio en un comunicado.

Además del reclamo salarial, plantearon otros puntos como “la inmediata concreción de la Titularización de Docentes del PIT, ProA, Coordinadores de Curso y Modalidad de Adultos y Nivel Superior”.

También pidieron “el no descuento de días de paro, la modificación la Ley 10.694 en los aspectos requeridos por UEPC en la Iniciativa Popular y la plena cobertura de las prestaciones y el control del no cobro de plus en toda la provincia ante el Directorio del Apross (Obra Social provincial)”.

La oferta provincial rechazada por los docentes consistía en una suba escalonada, con un 10 por ciento de incremento, en febrero; 8 por ciento en marzo; 12 por ciento en mayo; y 10 por ciento en julio, lo que haría un aumento final del 40 por ciento.

Cabe recordar que el viernes pasado, la Unión del Personal Superior (UPS), el gremio de los jerárquicos, cerró un acuerdo con el Gobierno provincial, aceptando una propuesta similar a la que los docentes rechazaron este lunes. El SEP, el Sindicato de Empleados Públicos, tampoco acepta la oferta oficial y demanda incrementos superiores.

El acuerdo con UPS fue firmado por la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y el titular del gremio, Domingo Ovando, y contemplaba una pauta de incremento de 40% hasta julio, a pagar en cuatro tramos: 10% en febrero; 8% en marzo; 12% en mayo; y por último, un 10% en julio, respecto a los salarios de enero de 2023.

Por otro lado, el convenio incluyó una cláusula de garantía del poder adquisitivo del salario mediante la cual, si la inflación acumulada en los meses de enero, febrero, marzo y abril resultaba en un porcentaje mayor al 30%, la diferencia entre el porcentaje de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y dicho 30%, se sumaría automáticamente a los salarios del mes de mayo.