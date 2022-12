Elecciones 2023: Llaryora participó de un acto sindical en el Quality

El intendente de Córdoba y pre-candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba, para las elecciones provinciales de 2023, Martín Llaryora participó de un concurrido acto de las 62 Organizaciones Peronistas, que conducen Sergio Fittipaldi (Soelsac) y Ricardo Moreno, en el complejo Quality de la capital provincial.

Del encuentro tomaron parte más 65 secretarios generales de gremios de toda la provincia que manifestaron su apoyo al jefe comunal capitalino para los comicios del año que viene.

Llaryora le agredeció a Fittipaldi y Moreno por todo el trabajo que vienen realizando en defensa del modelo sindical y de los trabajadores y los invito a ser parte de su equipo de trabajo en la etapa que viene en la provincia.

A través de un comunicado de prensa, la organización político-sindical del PJ provincial, señaló que Moreno le agradeció Llaryora por su presencia y adelantó que este sector será parte de la campaña electoral para “que sea gobernador y continué con el modelo Córdoba” y la Nación, impulsando la candidatura de Juan Schiaretti como presidente.

Moreno expresó que “les quiero decir que en estos tiempos hay muchos dirigentes que solo piensan en ellos y no en los trabajadores. No nos equivoquemos y no acompañemos opciones electorales que piensa que el trabajador es un gasto. Es hora de acompañar a Juan Schiaretti y a Martin Llaryora, que son hombres del peronismo, que se han comprometido a no apoyar ninguna reforma laboral contra los trabajadores. También sabemos que ellos van a defender a Córdoba como nadie”.

También impulsó a Fittipaldi afirmando que “siempre estuvo en la lucha, porque nosotros cómo hombres y mujeres del movimiento obrero no vamos a permitir ninguna reforma laboral que venga a dejarnos sin trabajo y recortar nuestros salarios”.

Las 62 Organizaciones Peronistas realizaron este jueves 29 de diciembre un acto para despedir el 2022 y expresar su apoyo a las candidaturas de Juan Schiaretti como presidente y Martín Llaryora como gobernador para las elecciones de 2023.

En la oportunidad se presentó el plan “Schiaretti presidente, Llaryora gobernador”, que actuará como eje organizador de la práctica política del espacio. Según la información, Las 62 planean recorrer los 26 departamentos, con actos en 5 localidades de cada uno, con el objetivo de cubrir desde enero a abril, unas 130 localidades.

—