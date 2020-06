Liga en rojo: San Lorenzo y Ferro todavía adeudan los sueldos de algunos jugadores

Los días pasan y el optimismo por volver a las canchas se desvanece. No solo los planes para reiniciar la competencia se ven afectados por la pandemia, sino que ahora, los dos equipos de Buenos Aires que competirán en la posible definición, le deben el sueldo a varios de sus jugadores. En San Lorenzo, la cosa está mas calmada, pero en Ferro la situación no da para más.

"No tenemos respuestas de la deuda que tienen con el plantel, ya son 4 meses que nos deben. Si se resuelve eso jugaremos, pero sino no vamos a presentarnos y sería una pena que Ferro no se presente", dijo Luciano Massarelli, jugador de Ferro en el programa "Los Martines" de Mar del Plata.

Por otra parte, Esteban Batista, pivote del Ciclón también aclaró que "San Lorenzo se comunicó conmigo para informarme sobre el sistema que se había establecido. Hay una idea de abonar hasta el 31 de marzo, que todavía no nos pagó, pero hay intenciones del club para abonar", afirmó el uruguayo en UcU Web.

Recordemos, que La AdC estableció el pago hasta el 31 de marzo de todos los jugadores y una presentación de un libre deuda parcial, a la espera de los tres meses restantes en los contratos, sujetos a una negociación entre las partes. De todas maneras, ambos equipos porteños no cumplieron y deberían resolver la situación para competir en la definición de La Liga Nacional. La Asociación de Clubes (AdC) todavía no se posicionó al respecto.

El club comandado por Marcelo Tinelli tiene deudas con jugadores extranjeros de temporadas anteriores y por eso no puede realizar incorporaciones, según lo dispuesta por FIBA. La Federación Internacional lo multó a comienzos de mayo con casi 200.000 dólares y la imposibilidad de contratar jugadores hasta que no resuelva la deuda con dos ex jugadores: Donald Sims y Mathias Calfani.

Tanto Ferro como San Lorenzo integran el Grupo B de la fase final de la competencia. Ambos clubes comunicaron hace unos días, que en caso de disputar la definición, lo harán sin jugadores extranjeros. "Nosotros sin cobrar, con jugadores extranjeros que se iban y muchos problemas, estuvimos entre los 6 primeros. En ese sentido nos sentimos que nos dejaron tirados, cuando nosotros siempre dejamos todo", sumó Massarelli.

La situación es delicada y desmorona los planes de reiniciar la temporada de La Liga Nacional. Además de los sueldos que deben, ambos clubes se encuentran en una zona donde el Covid-19 no está controlado. Este jueves hubo récords de contagios en el país con 1.386 infectados en 24 horas, de los cuales 538 fueron en la capital del país y 726 en la provincia de Buenos Aires.

Por último, Massarelli dejó en claro que la intención de ellos es volver a jugar, pero "que nos convenga a las dos partes. Estamos dispuestos a cobrar en cuotas. Desde Ferro dicen que es porque los socios no pagan, pero la deuda es anterior a la pandemia". Justamente, hace unos meses los jugadores del club de Caballito enviaron carta a documento a los dirigentes para que solucionen la situación, pero hasta el día de hoy, siguen sin cobrar.

