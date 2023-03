“Las 62” se reunieron con Passerini y pidieron “representación para el movimiento obrero” en las listas

Las 62 Organizaciones Peronistas se reunieron con el viceintendente y candidato a intendente de Córdoba Capital de Hacemos por Córdoba (HxC), Daniel Passerini y pidieron participación en las listas de concejales y la mesa de campaña para los comicios locales.

En el almuerzo, también estuvo presente el secretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Miguel Siciliano.

El espacio político-sindical que conducen Ricardo Moreno y Sergio Fittipaldi (Soelsac) le expresó a Passerini su apoyo para “llegar a la intendencia y que pueda continuar la gestión que inició Martin Llaryora en 2019”. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

Ricardo Moreno, secretario Político de la organización, dijo en el encuentro que “nosotros no queremos ser meros espectadores, queremos protagonismo político, es decir ser parte de la mesa campaña y en lugares de la lista de concejales, ya que es sumamente necesario que el movimiento obrero este representado. No tengo dudas que con el apoyo de Miguel Siciliano y de las 62, el peronismo va a seguir siendo Gobierno. Confiamos en vos, no nos defraudes”.

Por su parte, Fittipaldi apuntó que “está organización siempre va a estar con los dirigentes que defienden a los trabajadores y acompañan a las organizaciones sindicales a dar respuestas a los mismos”.

Del encuentro participaron Carla Moreno, Libia Smania (referente del Llaryorismo en Punilla), la Presidente del PJ de Huerta Grande, Verónica Fabro, y 56 secretarios generales, entre ellos, Marcelo Díaz ( Alecyt), José Basualdo (Vialidad Nacional ), Nora Falasconi (Unión Ferroviaria), Aldo Arévalo (Judiciales) y Gabriel Suárez (Luz y Fuerza Córdoba).

Las 62 Organizaciones se alinean en el “ultraschiarettismo” e impulsan las candidaturas del gobernador Juan Schiaretti a presidente de la Nación y del intendente de Córdoba, Martín Llaryora a gobernador.