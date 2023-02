La UCR denuncia que el Gobierno provincial no coparticipa el Fondo de Financiamiento Educativo

El bloque de Legisladores de Juntos UCR presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Educación explique porque no coparticipa los fondos que la Provincia recibe de la Nación en concepto de Financiamiento Educativo dispuesto por Ley 26.075.

El legislador provincial Dante Rossi (UCR) expresó que por iniciativa del diputado nacional Hugo Romero (UCR Córdoba), se volvió a incluir en el Presupuesto Nacional la obligatoriedad de transferir a las Provincias las partidas referidas al Financiamiento Educativo dispuesto por Ley 26.075. Esos fondos deben ser distribuidos a los distintos municipios y comunas de Córdoba.

Dice Rossi que “por datos obtenidos en el año 2021, la Nación envió a Córdoba en miles de pesos $ 29.772.460,50, por lo que correspondía que el gobierno remitiera a municipios y comunas la suma en miles de pesos de $ 5.964.492,10”.

Agrega que “para el año 2022 la Nación envió a Córdoba en miles de pesos 47.814.152,00, debiendo reenviar a municipios y comunas la suma en miles de pesos de 9.562.830,40. En lo que va del año también recibió fondos por dicho concepto. La Provincia no remitió ni un solo centavo”.

Rossi dijo que “el 1 de febrero, al dejar inaugurado el período ordinario de sesiones en la Unicameral, el gobernador Juan Schiaretti habló de respetar la institucionalidad y el federalismo. Lo dijo para marcar diferencias entre lo que pasa en el país y en nuestra Provincia. Lo que ocurre en la práctica es que en esta materia Schiaretti aplica un kirchnerismo edulcorado. Se olvidó del federalismo y dejó a municipios y comunas sin un solo pero derivado de lo recaudado por el fondo de financiamiento educativo”.

El legislador radical expresó que “no se afianza el federalismo en la distribución de los recursos nacionales. La ley prevé el reparto automático de los recursos a los Ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Las Provincias que coparticipan los fondos nacionales correspondientes a la Ley 20175 a todos sus municipios y comunas son Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Catamarca y La Rioja”.

Según explica el comunicado, “la Provincia de Córdoba lo hace solo para la Municipalidad de Córdoba, aduciendo que sólo allí hay escuelas primarias”.

Detalla Rossi que “para este año 2022 se introdujo una modificación sustancial, a instancias, entre otros, del diputado Romero. Se incluyó a la educación no formal en el reparto de esos fondos. A pesar de ello, hasta la fecha el Gobierno de Juan Schiaretti no ha modificado el criterio”.

Por último, el legislador radical apunta que “para determinar la disociación entre discurso y los hechos, el gobernador cordobés se valió de la falta de aprobación del presupuesto en 2022 para no efectuar las transferencias que correspondían para todos los municipios y comunas, al haberse incluido también a la educación no formal. A pesar de lo expresado precedentemente, provincias como Santa Fe, Buenos Aires o Mendoza dieron el ejemplo y si cumplieron con la distribución de fondos, amén de no existir obligatoriedad por la falta de presupuesto nacional aprobado”.