La "rompió" Campazzo: con 5 triples jugó su mejor partido en la NBA y Denver ganó

Facundo Campazzo aprovechó esta noche sus minutos en cancha y diseñó su mejor actuación desde que llegó a la NBA de básquetbol en los Estados Unidos, al contribuir con 5 triples a la victoria que su equipo, Denver Nuggets, obtuvo sobre Minnesota Timberwolves, por 124 a 109.

El base fue utilizado en forma continua por el DT Michael Malone, redondeó una performance de 21 minutos 25 segundos, la más extensa desde que arribó a la franquicia del estado de Colorado, procedente del Real Madrid, y cerró el juego durante el cuarto parcial.

Además, el exjugador de Peñarol de Mar del Plata, de 29 años, terminó con una planilla de 15 puntos, como consecuencia de haber encestado 0-1 en dobles y 5-7 en triples.

El habitual base titular del seleccionado argentino completó su muy buena faena con 3 recuperos, 2 asistencias, un rebote y una tapa y 26 puntos de valoración -sólo superado por Nikola Jocic, con 27 puntos-.

Campazzo arrancó su participación en el comienzo del segundo cuarto. Al cabo de ese segundo capítulo encestó su primer lanzamiento a distancia, cuando restaban 7m. 06s. También diseñó su primer robo de balón.

En el tercer cuarto, el cordobés consiguió un recupero más. Aunque lo mejor de su repertorio llegó en los últimos 12 minutos, en los que Campazzo aportó 12 tantos, como consecuencia de cuatro triples encestados sobre seis intentos.

En la previa del partido se dio un encuentro entre el exjugador de Peñarol y su comprovinciano Pablo Prigioni (ex New York Knicks) y actual asistente técnico del DT de los Timberwolves, Ryan Saunders.

El máximo anotador de los Nuggets (2-4) resultó el armador Jamal Murray, quien terminó con un balance de 36 puntos (10-13 en dobles, 3-7 en triples, 7-9 en libres), 5 rebotes y 4 asistencias.

Mientras que el interno serbio Nikola Jokic estableció un ‘triple-doble’ con un saldo de 19 puntos, 12 rebotes y 12 pases gol.

En los Timberwolves (2-4) se lució el escolta Malik Beasley, con una planilla de 25 tantos, 7 rebotes y 5 asistencias.

The bench had the same reaction we all did watching that takeover! pic.twitter.com/kScLBHGy6W

— Denver Nuggets (@nuggets) January 4, 2021