La reaparición de Macri disputando el liderazgo opositor, fortalece a Fernández

Con el regreso de Mauricio Macri al centro de la escena, a través de una entrevista en TN, parándose como uno de los duros de la alianza opositora de Juntos por el Cambio, el principal favorecido es el presidente Alberto Fernández. A su vez, la contraposición de imágenes con el ex presidente, oxígena su gestión. También fragmenta al bloque de centro-derecha, alentando la aparición de nuevos actores, y potencialmente, habilita a dirigentes y fuerzas más extremos de ese espacio genérico, como el economista José Luis Espert, que no deben rendir cuentas por la gestión económica del período 2015-2019.

Luego de la rebelión de los policías bonaerenses, Fernández optó por tomar recursos de coparticipación de la CABA para hacer frente a la demanda de recursos del gobernador Axel Kicillof, y colocó en posición de “víctima” y principal dirigente opositor al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien, la resolución política tuvo mayoría de adeptos en territorio bonaerense y una leve sanción en el distrito porteño, el principal yerro fue adelantar los tiempos, ubicando Rodríguez Larreta en condición de jefe opositor.

Se trata de un punto clave: la sociedad busca dirigentes moderados, como el propio presidente o el jefe de Gobierno de la CABA. Y, por el contrario, penaliza en esta etapa a los que se ubican en los extremos de cada bloque, esto es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente Macri.

No es un fenómeno nuevo. Después de 2011, cuando fue electa CFK para un segundo mandato, el electorado argentino busco de modo insistente el centro político. Esa tendencia no quiere decir que desparezcan o pierdan significado dirigentes más radicalizados de cada espacio, pero se trata de una etapa, en la que obtener la mayoría depende de la “invasión” y “ocupación” del centro político. Ese movimiento, depende a su vez, del posicionamiento general de la sociedad frente a la estructura económica, aceptando o rechazando al populismo o la centroderecha.

Macri de nuevo en la escena política, oxigena a Fernández, rodeado por la doble crisis sanitaria y económica.

El fracaso del ex presidente en el territorio económico genera una elevada dosis de inviabilidad a su reposicionamiento. A ello, se agregan sus desplantes al electorado general durante sus derrotas de 2019 y a su debilidad en el terreno judicial, a partir de las causas de espionaje y de Correo Argentino.

Frente a Macri y Cristina, Fernández es el centro. Ese lugar le permite acumular sin sombras.

Rodríguez Larreta, con el ex presidente dentro del campo de juego político, no puede ingresar sin abrir una disputa hacia el interior de su propio espacio y eso, más allá de los límites, lo obliga a “compartir” escenario y a enfrentarse. Esto es, lo aleja de la comodidad de no tener adversarios dentro del bloque propio y posicionarse desde temprano como el rival de Fernández por el castigado electorado de clase media.

En el actual contexto, una confrontación lo obliga a instalarse en un territorio ajeno al de la gestión y con alta exposición política en competencia con el ala dura del bloque de centro-derecha, que es, además muy reactivo al peronismo y el kirchnerismo. Es decir, deja de ser la opción para disputar con éxito la elección y se convierte en un actor de la confrontación.

DECLARACIÓN CONTRA DECLARACIÓN

Macri: "Esta cuarentena tiene que parar, confiar en nuestros médicos, en nuestra sociedad porque el argentino es responsable".

Fernández: "La cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido; poner de pie a un Ministerio de Salud que vos cerraste; poner en marcha a más de 60 hospitales que tu gobernadora (María Eugenia Vidal) no quiso inaugurar; reforzar el sistema de camas de terapia intensiva. Si no sabes para que sirvió la cuarentena, te cuento que fue para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste".

Macri: "Aquel diciembre de 2017, después de una elección increíble asistimos a un espectáculo terrible: el massismo se juntó con el kirchnerismo, colapsaron la sesión (por la reforma previsional), 10 toneladas de piedra (lanzadas por manifestantes), y aunque salió la ley nos pusimos en una situación defensiva, y dejé de salir a explicar. Tuve que vetar leyes que no ayudaban y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar. Dejé de explicar por qué estaba pasando cada cosa y esa situación hizo que gran parte de la sociedad dijera 'esto no va más' y recién recuperé la capacidad de escuchar en las últimas marchas que hice, pero ya era tarde".

Fernández: “Hay una parte de la clase política argentina a la que le sirve exacerbar el odio. Durante mucho tiempo, dijeron que la grieta no les gustaba, pero hicieron todo lo posible para que se profundice. (…) Entiendo que en una democracia no todos pensemos igual, que haya reflexiones distintas, pero lo que uno ve es otra cosa, lo único que hace una parte de los dirigentes es exacerbar las diferencias, descalificar a quienes piensan distinto”,

Macri: "Nunca pude haber delegado la negociación política, la dejé en manos de este grupo de gente filoperonista (por Emilio Monzó-Rogelio Frigerio y Sebastián García de Luca). Yo como ingeniero estaba tironeado por mesas de productividad o en viajar por el país o por el mundo o en reunirme con (la jefa del PRO Patricia) Bullrich para tratar el tema de la lucha contra el narcotráfico. En esas negociaciones con los parlamentarios o con los gobernadores, se jugaba mucho, y nunca llegamos a los acuerdos que se necesitaban. También tengo mis dudas de que hubiera obtenido algo mejor que lo que obtuvieron".

Fernández: "La Argentina es un país que cuando llegó el virus estaba muy enfermo. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, la Argentina estaba por 36 puntos de pobreza, con muy pocas reservas. Llegamos a una Argentina recesiva. Nosotros llegamos con toda nuestra fuerza a terminar con la pobreza y a los tres meses de haber llegado apareció el primer caso del coronavirus y tuvimos que reconstruir un sistema de salud que había quedado virtualmente desmantelado. La cuarentena sirvió para eso. Tan ausente estaba el sistema de salud que dejaban vencer las vacunas. Teníamos un gobierno en la provincia de Buenos Aires que hacía gala de no querer abrir hospitales. Tuvimos que hacernos cargo hasta de conseguir barbijos". "El IFE dejó al descubierto de que 9 millones de Argentinos estaban en la informalidad. Ése fue el país que recibimos".

Macri: "Sin un Presidente que defienda la Constitución no hay manera. El kirchnerismo volvió a atropellar la Justicia y a las instituciones. Todos teníamos la esperanza de que el kirchnerismo volviera habiendo aprendido algo, pero cuando empezó a aumentar impuestos, a no respetar la propiedad privada queriendo expropiar Vicentin, a tomar regulaciones de todo tipo, a dar de baja la ley de economía del conocimiento, al ataque del sistema institucional, eso destruyó la credibilidad. (…) La vicepresidenta está conduciendo el Gobierno como todos pensamos que iba a suceder. Tiene una agenda propia en la que ella necesita, bloquear, someter a la Justicia".

Fernández: "Queremos que la Argentina recupere una justicia que se ha perdido. (…) Yo me pregunto qué pensarían ustedes (a los empresarios de IDEA) si las vacantes que hoy existen en la justicia yo las cubro con cambiando a jueces amigos míos, sacándolos de un juzgado y pasándolos a otro. ¿Ustedes creen que ésa es una mejor justicia? Bueno, eso es lo que se hizo con el silencio cómplice de muchos. Eso está mal. Y si yo quisiera ser un sinvergüenza que aprovecha ese antecedente para aprovechar que la Justicia entre comillas "se organice" con esas lógicas, entonces solamente me hubiera quedado callado y hubiera aprovechado los precedentes de los que me antecedieron en el cargo. Pero yo no creo en eso. (…) La seguridad jurídica que ustedes reclaman exige tener jueces y probos, dar concurso de oposición, de antecedentes y pasar por el Senado”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.