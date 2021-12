La Pampa: el 44% de los progenitores no convivientes incumplen con la cuota y el 57% rompió vinculos

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de La Pampa, Liliana Robledo, reveló que un muestreo del organismo reveló que un 44% de los progenitores no convivientes con sus hijos incumple con la cuota alimentaria, mientras un 56,8% del progenitor o progenitora no conviviente no participa ni se responsabiliza en situaciones vinculadas con sus hijos o hijas.

“Esto significa que estamos ante una realidad alarmante que constituye maltrato a la niñez e infancia y afecta emocional y psicológicamente todo su proceso de crianza”, consideró.

“El relevamiento o muestreo arroja datos alarmantes, números que sintetizan una realidad que constituyen maltrato infantil, porque no estamos hablando únicamente del abandono económico de uno de los progenitores no convivientes con él o los menores, sino del abandono afectivo, la pérdida total de los vínculos, necesarios para la construcción de una niñez emocional, psicológica sana e integral”, dijo a Télam la funcionaria.

Robledo sostuvo que “la falta de empoderamiento que padecen niñas y niños está íntimamente ligada a la carencia de afecto, de vínculos, de apoyo de parte de los padres o madres durante el proceso de crianza”.

Respecto al muestreo, comentó que el Observatorio de su área quiso conocer la situación respecto al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los padres o madres que no conviven con sus hijos y/o hijas.

En este sentido informó que de las respuestas obtenidas surge que el 44% no percibe cuota alimentaria ni aportes para gastos de sus hijos y/o hijas por parte del progenitor o progenitora no conviviente; el 37% no recibe el monto acordado, lo recibe pero no todos los meses, o solo cubre algunos gastos y solo un 19% percibe la cuota alimentaria para sus hijos y/o hijas en tiempo y forma.

La población objetivo del estudio fue toda persona que estuviera atravesando una situación en la que él o la progenitora de sus hijos y/o hijas debiera cumplir con el pago de la cuota alimentaria, y se recibieron 505 respuestas válidas.

“Pudieron responder tanto mujeres como varones porque, si bien el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores varones es una de las diversas formas de violencias que padecen las mujeres y una vulneración de derechos para las niñas y niños, también se buscó conocer cuál es el porcentaje de hogares que están a cargo de un varón y que deben percibir la cuota alimentaria para sus hijas y/o hijos por parte de una mujer. De todas las respuestas obtenidas, sólo un 2% corresponde al género masculino”, especificó Robledo.

“Pero más allá de este dato, también pudimos corroborar que el 56,8% del progenitor o progenitora no conviviente no participa ni se responsabiliza en situaciones vinculadas con sus hijos y/o hijas; el 32,3% participa si se lo piden o solo en situaciones puntuales y solo el 10,9% participa y se responsabiliza siempre. No sólo hay incumplimiento económico sino un abandono afectivo a las y los hijos de parte de esos progenitories”, remarcó.

En lo que respecta a la tramitación por el pago de la cuota alimentaria, señaló que más de la mitad (58%), realizó el procedimiento a través de las vías legales; el 22% llegó a un acuerdo sin intervención de la justicia (lo estableció solo una de las partes o un arreglo entre ambos); mientras que el 20% nunca realizó ningún trámite por el pago de la cuota alimentaria.

Para Robledo “es importante conocer estos datos para generar políticas públicas ya que las y los principales perjudicados ante el incumplimiento son niñas, niños y adolescentes. Se trata de una problemática muy extendida que afecta a personas de todos los sectores sociales”, concluyó.

El 8 de abril de 2021 la Justicia pampeana consideró que el incumplimiento alimentario es una forma de violencia de género a través de un fallo en el que advirtió que la conducta del progenitor “limita los recursos económicos de la mujer que legalmente le corresponden a su hijo”.

—